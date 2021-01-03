شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و400 مليون مكالمة عبر «واتساب» في رأس السنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغ عدد المكالمات الصوتية والمرئية التي تمّ تداولها عبر «واتساب»، أكثر من مليار و400 مليون في ليلة رأس السنة الجديدة 2021؛ بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» مقارنة بالأعوام السابقة.

وتصدر واتساب، منصات التواصل الاجتماعي، وفقا لتقارير أمريكية، حيث شهدت ارتفاعاً ضخماً في عدد المكالمات والرسائل والصور.

ولقد سجل يوم الخميس الماضي نهاية 2010 أعلى معدل استخدام في يوم واحد.