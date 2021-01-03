شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بريطانى: مدة 12 أسبوعًا بين جرعات لقاح كورونا ستنقذ الأرواح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافع نائب المسؤولين الطبيين البريطاني، العالم البارز "جوناثان فان تام" عن قرار تمديد الفترة بين لقاحات فيروس كورونا من ثلاثة أسابيع إلى 12 أسبوعا، قائلا : "سيسمح بتلقيح المزيد من الأشخاص في إطار زمني أقصر".

ووفقا لتقرير جريدة ميرور البريطانية " mirror"، دافع العالم البارز الذي يقود برنامج التطعيم الحكومي البريطاني،عن قرار تمديد الوقت بين جرعتين من اللقاح، وقال إن إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بعد 12 أسبوعًا من الجرعة الأولى بدلاً من الجرعات الثلاثة الأصلية "سينقذ العديد من الأرواح".

يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه هيئة الصحة البريطانية "NHS" برنامج التحصين ضد فيروس كورونا من خلال جامعة أكسفورد المعتمدة حديثًا وشركة استرازينكا لصناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية.



الانتظار 12 أسبوع بين جرعات كورونا

وجاءت الموافقة بعد شهر تقريبًا من بدء طرح اللقاح الذي طورته شركتا Pfizer و BioNTech ، حيث تلقى أكثر من مليون شخص جرعتهم الأولى.

وستتم الآن إعطاء الجرعات الثانية من أي من اللقاحين في غضون 12 أسبوعًا بدلاً من 21 يومًا التي تم التخطيط لها في البداية مع Pfizer / BioNTech jab ، بعد تغيير التوجيه الذي يهدف إلى تسريع التحصين.

وقال البروفيسور فان تام ، نائب كبير المسؤولين الطبيين ، إن قرار تأخير الجرعة الثانية سيحمي الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ Covid-19 ورفض الانتقادات بأن هذه الخطوة قد تكون خطيرة، موضحا أنه يجب التركيز الآن على "توصيل جرعات اللقاح الأولى لأكبر عدد من الناس، في أقصر إطار زمني ممكن".

وقال: "ببساطة، في كل مرة نقوم فيها بتلقيح شخص ما للمرة الثانية، لا نقوم بتطعيم شخص آخر للمرة الأولى"، وهذا يعني أننا نفقد فرصة لتقليل فرص إصابة الأشخاص الأكثر ضعفًا بمرض شديد من كورونا."

وأضاف أن اللجنة المشتركة المستقلة للتطعيم والتحصين وجدت أن لقاح فايزر سيكون 89 % فعالاً بعد 15 إلى 21 يومًا من الجرعة الأولى، قائلا: "إذا كان للعائلة جدان مسنان وكان هناك لقاحان متاحان ، فمن الأفضل توفير حماية بنسبة 89 % على حد سواء بدلاً من توفير حماية بنسبة 95 % بجرعتين سريعتين ، بينما لا يوفر للجد الآخر أي حماية على الإطلاق، لأن الفيروس مع الأسف ينتشر بسرعة وهذا سباق مع الزمن ".

وفي الوقت نفسه، يتم إنشاء المئات من مواقع التطعيم حيث ستتاح حوالي 530.000 جرعة من اللقاح للتداول في جميع أنحاء المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الاثنين ، مع تحديد الفئات الضعيفة بالفعل كأولوية للتحصين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه الأرقام تسجيل 57725 حالة مؤكدة مختبريًا لفيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى صباح أمس السبت ، مع 445 حالة وفاة أخرى في غضون 28 يومًا من الاختبار الإيجابي.