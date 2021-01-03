شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تكشف عن 4 سلالات جديدة متحورة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها، عن أن هناك 4 أنواع من سلالات فيروس كورونا تنتشر حول العالم، حيث إن الفيروس حصد أرواح الملايين حتى الآن، موضحة أنه مع استمرار العالم في محاربة الفيروس التاجي القاتل، أدى ظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا إلى وضع العالم في حالة تأهب قصوى.

وحذر تقرير لمنظمة الصحة العالمية "WHO"، من أن 4 أنواع من فيروس كورونا المسببة للمرض تنتشر حول العالم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite

D614G المتغير الذي حل محل سلالة كورونا الأولية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن المتغيرD614G الذي حل محل سلالة كورونا الأولية، "ظهر متغير كورونا مع استبدال الجين D614G الذي يشفر البروتين السنبلة في أواخر يناير أو أوائل فبراير 2020، وحل هذا الفيروس المتحور محل سلالة كورونا الأولية، التي تم تحديدها في الصين وأصبح أكثر انتشارًا، قد تزيد السلالة الجديدة من العدوى والانتقال، ولكن لم يتم العثور على أنها أكثر خطورة من السلالة السابقة، وأشارت التقارير إلى أنه لا يسبب مرضًا خطيرًا أو يغير فعالية اللقاحات.

المجموعة 5 وجدت في الدنمارك

تم اكتشاف المتغير الثاني المشار إليه باسم متغير "المجموعة 5" في أغسطس وسبتمبر 2020، في الدنمارك، حددت السلطات الدنماركية الطفرة في مزارع تكاثر المنك في الدنمارك، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، قد تؤدي المجموعة 5 إلى "تقليل معدل تحييد الفيروس لدى البشر، ما قد يقلل من مدى ومدة الحماية المناعية بعد العدوى الطبيعية أو التطعيم، حتى الآن، حددت السلطات الدنماركية حالات قليلة فقط، وهم يعتقدون أن هذا المتغير لا ينتشر على نطاق واسع مثل نظرائه.

VOC 202012/01

السلالة الجديدة بالمملكة المتحدة

في 14 ديسمبر 2020، أبلغت سلطات المملكة المتحدة، منظمة الصحة العالمية، أنها اكتشفت متغيرًا جديدًا، يسمى SARS-CoV-2 VOC 202012/01 تم تحديده لأول مرة في جنوب شرق إنجلترا.

وأشارت التقارير إلى أن هذا النوع من الفيروس التاجي أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70% من الطفرات الأخرى، حتى أنها أجبرت العديد من الدول على تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة المتحدة.

وجدت الأبحاث الأولية أن البديل البريطاني زاد من قابلية الانتقال، لكنها لم تشر إلى أي تغييرات في شدة المرض، تم الإبلاغ أيضًا عن متغير VOC 202012/01 في 31 دولة أخرى في 5 من أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة.

501Y.V2 تم العثورعلى متغير في جنوب أفريقيا

تم العثور على البديل الرابع، في جنوب أفريقيا في 18 ديسمبر 2020، اقترحت الدراسات الأولية أن المتغير مرتبط بحمل فيروسي أعلى، ما يشير إلى زيادة قابلية الانتقال، ومع ذلك، لا يوجد دليل واضح على أن المتغير الجديد يسبب نتائج أكثر خطورة.

قالت تقارير منظمة الصحة العالمية، فى 16 نوفمبر، وجدت سلالة جديدة في جنوب إفريقيا أن هذا البديل الجديد من فيروس كورونا قد حل إلى حد كبير محل فيروسات كورونا الأخرى المنتشرة في عدد من دول القارة.