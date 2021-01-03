شكرا لقرائتكم خبر عن مكتشف إيبولا يحذر من فيروس قاتل فى الغابات الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر البروفيسور جان جاك مويمبى، من ظهور فيروسات جديدة قاتلة ستواجه البشرية فى الفترة المقبلة، وتظهر تحديدًا في الغابات الإفريقية الممطرة، وفقًا لما نشرته صحيفة "دايلى ميل" البريطانية.

وقال البروفيسور مويمبى الذى اكتشف فيروس إيبولا المنتشر بين عدد من البلدان بالقارة الإفريقية، إن هناك فيروس جديد قاتل معروف باسم "Disease X" سريع الانتشار على غرار وباء كورونا المتفشى بالعالم كله فى الوقت الراهن وراح ضحيته ملايين الأشخاص.

وأضاف "نحن الآن نعيش فى عالم ستهاجمه العديد من الأمراض الجديدة وهذا ما يشكل تهديدًا للبشرية، حيث أن الأوبئة المستقبلية قد تشكل تهديدًا أكثر خطورة من كوفيد-19".



مرض قاتل متوقع ظهوره فى الغابات الإفريقية الممطرة

وظهرت حالة بجمهورية الكونغو الديمقراطية تعانى من أعراض مبكرة للحمى النزفية، ولكن المريضة لم يذكر اسمه، حيث خضعت لاختبار إيبولا، ولكن الأطباء يخشون من أن تكون الحالة تعانى من "Disease X"، بالرغم أن نتائج التحاليل جاءت سلبية.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن ظهور فيروس "Disease X" أمر افتراضى، ولكن العلماء يخشون من أن يؤدى إلى دمار العالم كله، حيث أن لديه معدل وفيات مرض إيبولا بنسبة 50 إلى 90%.

من جانبه، أوضح البروفيسور مويمبي تامفوم الذى اكتشف مرض "إيبولا" عام 1976، وكان وقتها شابًا، أن هذا الفيروس كان غامضًا فى بداية ظهوره قبل أن يعرف باسم "إيبولا"، وتسبب فى قتل حوالى 88٪ من المرضى و80٪ من الموظفين الذين كانوا يعملون فى مستشفى "Yambuku Mission" وذلك عندما تم اكتشافه لأول مرةفي قرية صغيرة في مقاطعة مونغالا في شمال الكونغو.

وأشار البروفيسور مويمبي تامفومإلى أن تفشى المزيد من الأمراض والأوبئة فى العالم كله حاليًا سببه الأمراض التى تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وغالبًا ما تنتقل عن طريق القوارض والحشرات، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا الذى نشأ فى الصين لأول مرة كان بسبب "خفاش".