بعد وفاة 4 مصابين بكورونا.. تفاصيل "لحظات الرعب" بمستشفى مصري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لوفاة 4 مصابين بفيروس كورونا، داخل مستشفى بمحافظة الشرقية شمال البلاد.

وزعم مصور الفيديو الذي ظهر صوته أثناء التصوير "وفاة كل من في العناية المركزة، بسبب نقص الأكسجين".



وأظهر مقطع الفيديو البالغ مدته 48 ثانية فقط، ذهول ممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، وسط محاولة باقي التمريض إنقاذ الحالات.





ومن جهته قال وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود، إنه تابع واقعة وفاة مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد بقسم العزل المخصص بمستشفى الحسينية المركزي، عقب مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل موسع.

وأوضح مسعود أن مديرية الصحة أرسلت لجنة إلى المستشفى للوقوف على حقيقة الأمر، وتبين أن عدد الوفيات 4 في عناية العزل أحدهم على جهاز التنفس الصناعي، مؤكدا أن مستوى الأكسجين ومخزونه كافيان لطاقة المستشفى وقتها، مشيرا إلى أن الوفيات الـ4 كانت بسبب تفاقم الحالات المرضية ومضاعفاتهم الصحية وليس بسبب نقص الأكسجين أو نفاده، بحسب صحيفة "المصري اليوم" المصرية.

ولفت إلى أن شبكة الأكسجين بالمستشفى واحدة، تغذي أقسام العناية والحضانات، مؤكدا أنه كان هناك 17 طفلا في الحضانات، و36 مصابا بالفيروس في قسم العزل، ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة بعد تسلم تقرير الصحة للتأكد من الوقوف على جميع الملابسات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولوا مقطع فيديو، مساء السبت، يظهر وفاة عدد من مرضى فيروس كورونا بمستشفى الحسينية المركزي في محافظة الشرقية، زاعمين أن الوفاة بسبب توقف ضخ الأكسجين لنفاده بالمستشفى.