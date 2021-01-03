إنفوجراف.. لقاح سينوفارم الصيني "الجرعات والفاعلية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، هي الأداة المثلى للمساعدة في كبح جماح الفيروس التاجي.

ويعتبر لقاح "سينوفارم" الصيني أحد اللقاحات الرئيسية لمواجهة فيروس كورونا، وقال متحدث باسم شركة "سينوفاك" للتكنولوجيا الحيوية المحدودة إن لقاح فيروس كورونا الصيني خلق أجسامًا مضادة بين 97% ممن تم إعطاؤهم معها فى المرحلة النهائية من تجربة في إندونيسيا.



وبمجرد التطعيم بلقاح سينوفارم، يمكن لجهاز المناعة الاستجابة لعدوى فيروسات كورونا الحية، حيث تنتج الخلايا المناعية أجساما مضادة تستهدف "بروتين سبايك"، مما يمنع الفيروس من دخول الخلايا، وقد تمنع أنواع أخرى من الأجسام المضادة الفيروس بوسائل أخرى.

الإنفوجراف التالي يستعرض جرعات وفاعلية اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا..



