شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "كوفاكسين" المطور لمكافحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الخبراء، على الاستخدام الطارئ لـ للقاح " كوفاكسين"، أول لقاح في الهند طورته شركة الأدوية Bharat Biotech ومقرها حيدر أباد.

وبعد تقارير الهند التي وافقت على أول لقاح لكوورنا من شركة استرازنكا وأكسفورد المسمى، كوفشيلد"، وافقت لجنة الخبراء على "كوفاكسين"، وكشف تقرير إعلامي جديد أن لجنة خبراء الموضوع التابعة للمنظمة المركزية لمراقبة الأدوية المعيارية أوصت بـ Bharat Biotech's Covaxin للاستخدام في حالات الطوارئ في الهند.

وقالت المصادر وفقا لتقرير موقع " Thehealthsute"، إن القرار النهائي بشأن الموافقة عليها سيتخذ من قبل المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI)، وبمجرد الحصول على الموافقة ، سوف يمهد الطريق لإطلاق اللقاح في البلاد.



الموافقة على لقاح كوفاكسين

ماذا نعرف عن لقاح كوفاكسين؟

كوفاكسين هو أول لقاح لكورونا في الهند طورته شركة الأدوية Bharat Biotech ومقرها حيدر أباد والمجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) والمعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) في بيون، حيث تم تطويره بسلالة معطلة من فيروس كورونا الجديد، السلالة المعطلة المستخدمة في هذا اللقاح لا تتكاثر داخل الخلايا البشرية.

يحفز اللقاح جهاز المناعة ويحفز استجابة الجسم المضاد للفيروس، وهى تقنية مجربة ومختبرة تستخدم في العديد من اللقاحات، بما في ذلك الأنفلونزا الموسمية وشلل الأطفال والسعال الديكي وداء الكلب والتهاب الدماغ الياباني.

سيتم تحديد فعالية اللقاح بعد 14 يومًا من الجرعة الثانية، وتم تصميم Covaxin ليكون فعالًا عندما يتلقى الأشخاص كلتا الجرعتين وبعد فترة 14 يومًا بعد الجرعة الثانية.

كوفيشيلد أصبح أول لقاح يحصل على الموافقة

وكانت لجنة الخبراء بالهند قد وافقت أمس على الاستخدام الطارئ للقاح كوفيشيلد ، المستخدم لمكافحة فيروس كورونا، والجدير بالذكر أن اللجنة أوصت بترخيص طارئ للقاح المصنوع من معهد مصل الهند.

وكانت شركة Pfizer الأمريكية هي أول شركة تقدمت بطلب للحصول على الموافقة المعجلة في 4 ديسمبر ، تلاها معهد Serum Institute و Bharat Biotech في 6 و 7 ديسمبر على التوالي.