دواء جديد يمكن أن يعالج بعض «الإكزيما»، خلال أقل من شهر

الأحد 3 يناير 2021

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، دواءً جديداً يمكن أن يعالج بعض «الإكزيما»، خلال أقل من شهر.



وأوضحت الهيئة أن العلاج الجديد الذي يسمى (Eucrisa) يعالج الحالات الخفيفة والمعتدلة من التهاب الجلد المزمن «الإكزيما» الذي يصيب الأطفال والكبار، على السواء.

وأضافت الهيئة أن العلاج الجديد عبارة عن مرهم يتم وضعه على الجلد مرتين يومياً، لعلاج المرض.

وتمت الموافقة على العلاج بعد إجراء تجارب على 1522 مريضاً بـ«الإكزيما»، تتراوح أعمارهم بين عامين إلى 79 عاماً، وإصابتهم خفيفة إلى معتدلة. وأثبتت التجارب أن المرهم الجديد استطاع أن يقضى على «الإكزيما» ويعيد الجلد لوضعه الطبيعي في غضون 28 يوماً. وتمثلت الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً في الشعور بالألم والوخز في موضع المرهم.