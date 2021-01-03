لقاحات كورونا.. المزايا والجرعات والتخزين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعد اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، هي الأداة المثلى للمساعدة في كبح جماح الفيروس التاجي.

وأصبحت اللقاحات الآن أقرب إلى أن تصير متاحة على نطاق واسع أكثر من أي وقت مضى، ويمكن أن تسمح للأشخاص بالعودة إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية قبل تفشي الجائحة.

ومن أبرز اللقاحات العالمية التى أعلنت نتيجة تجاربها فاعلية عالية، سينوفارم الصيني وفايزر وموديرنا وأسترازينكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد و"سبوتنيك في" الروسي.

ونستعرض فيما يلي مقارنة بسيطة بين 5 لقاحات هي الأشهر ومثار حديث العالم حاليًا..

لقاح سينوفارم الصيني





يعتبر أحد اللقاحات الرئيسية لمواجهة فيروس كورونا، وقال متحدث باسم شركة "سينوفاك" للتكنولوجيا الحيوية المحدودة إن لقاح فيروس كورونا الصيني خلق أجسامًا مضادة بين 97% ممن تم إعطاؤهم معها فى المرحلة النهائية من تجربة في إندونيسيا.

وبمجرد التطعيم بلقاح سينوفارم، يمكن لجهاز المناعة الاستجابة لعدوى فيروسات كورونا الحية، حيث تنتج الخلايا المناعية أجساما مضادة تستهدف "بروتين سبايك"، مما يمنع الفيروس من دخول الخلايا، وقد تمنع أنواع أخرى من الأجسام المضادة الفيروس بوسائل أخرى.

الاسم العلمي: كورونا- فاك

الفاعلية: 97%

التقنية: نسخة غير نشطة من فيروس كورونا.

التخزين: 2 و8 درجات مئوية.

الجرعات: جرعتان بينهما 21 يوما.

لقاح فايزر- بايونتيك





يعد من أشهر اللقاحات العالمية الرائدة لمواجهة فيروس كورونا، وحصل على موافقة الاستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.

وهو لقاح يستخدم تقنية جديدة في اللقاحات تسمى MRNA أو الحمض النووي لفيروس كورونا، وبمجرد حقنها، تقوم الخلايا بإنتاج بروتين السنبلة، مما يحفز جهاز المناعة في الجسم على التعرف على الفيروس، بحسب موقع biospace.

اسم اللقاح العلمي: BNT162b2

نسبة الفاعلية: 95% في التجارب النهائية

التقنية: MRNA أو الحمض النووي الفيروسي لكورونا

الجرعات: جرعتان يفصل بينهما 28 يومًا.

التخزين: عند حوالي -70 درجة مئوية ويتطلب مجمدات متخصصة.

لقاح موديرنا





أصدرت شركة موديرنا في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني قراءة بيانات أولية من لقاح كورونا الخاص بها، مما يشير إلى معدل نجاعة بنسبة 94.5%. مثل لقاح فايزر/ بايونتيك، فهو لقاح يستخدم تقنية MRNA أيضًا.

ولقاح موديرنا ثابت عند 36 إلى 46 درجة فهرنهايت أو 20 درجة مئوية في الثلاجة الطبية القياسية لمدة تصل إلى 30 يومًا ويمكن تخزينه لمدة تصل إلى 6 أشهر عند -4 درجة فهرنهايت.

الاسم العلمي: mRNA-1273

التقنية: MRNA أو الحمض النووي الفيروسي لكورونا

الجرعات: جرعتان يفصل بينهما شهر

التخزين: يمكن حفظه في درجة حرارة الثلاجة 20 درجة مئوية

لقاح أسترازينكا وأكسفورد





أعلنت شركة أسترازينكا وجامعة أكسفورد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عن نتائج عالية المستوى من تحليل مؤقت للقاح كورونا كان من التجارب في المملكة المتحدة والبرازيل وأظهر فاعلية تصل إلى 90%.

وكان اللقاح فعالًا في الوقاية من كورونا مع عدم وجود حالات دخول المستشفى أو الحالات الشديدة لدى الأشخاص الذين تلقوه.

الفاعلية: 70% - 90%

اسم اللقاح: CHADOx1 2ncov- 19

التقنية: يعتمد على الفيروسات الغدية

الجرعات: 2 بينهما 28 يومًا

الحفظ والتخزين: 2- 8 درجات مئوية.

اللقاح الروسي "سبوتنيك - V"





قال مركز الأبحاث الوطني الروسي لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني إن معدل فاعلية اللقاح يبلغ 92% بعد الجرعة الثانية، واستند إلى تحليل أولي مؤقت بعد 21 يومًا من الحقن الأول أثناء دراسة المرحلة الثالثة الجارية.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت المنظمة فاعليته بنسبة 95% بناءً على البيانات الأولية الجديدة.

الاسم العلمي: Gam –covid-vac

الفاعلية: 95%

التقنية: يعتمد على الفيروسات الغدية

الجرعات: 2

الحفظ والتخزين: 2- 8 درجات مئوية