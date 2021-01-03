أخطاء يجب تجنبها مع نظام الديتوكس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هناك العديد من الأخطاء التي يتم ارتكابها أثناء نظام الديتوكس أو ما يعرف بالتخلص من السموم، وأوضحت مجلة "فرويندين" أهم هذه الأخطاء.

شرب القليل من السوائل



يعتبر شرب كمية كافية من السوائل هو مفتاح التخلص من السموم، فالسوائل الكثيرة تساعد في طرد السموم من الجسم وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، وأوصى خبراء المجلة الألمانية بشرب 2-3 لتر في اليوم، ويفضل أن تكون مياه معدنية أو شاي غير مُحلى، ومن أجل إجراء عملية التنظيف بشكل صحيح، يجب تجنب الشاي الأسود والقهوة تماما.

ممارسة الرياضة أكثر من اللازم

للتخلص من السموم، لا يهم ممارسة الكثير من الرياضة، لكن من الأفضل ممارسة الرياضة المناسبة، وتعتبر رياضات قوة التحمل الخفيفة في الهواء الطلق، التي تحفز عملية الأيض، من أفضل الرياضات لهذا الغرض؛ حيث إن استنشاق الأكسجين بعمق والزفير مرة أخرى من خلال الفم يحفز تدفق الدم إلى أعضاء التطهير، والتي تعمل بشكل أكثر فعالية وتزيل السموم بسرعة أكبر.

قلة النوم

تنشط أجهزة إزالة السموم في الجسم بشكل كبير أثناء النوم وتعمل على تفكيك الفضلات والسموم والأحماض، ولذلك فإنه يُنصح بالراحة والنوم الكافي.