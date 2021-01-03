كورونا حول العالم.. إصابات جديدة في الصين وارتفاع "قياسي" بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل دول العالم إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية لاحتواء فيروس كورونا المستجد وكبح جماحه.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء أن عدد الإصابات بلغ 84 مليونا و982 ألفا و875 إصابة، فيما سجل العالم مليونا و843 ألفا و556 وفاة، حتى الأحد.



وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 60 مليونا و97 ألفا و94 متعافيا، ونستعرض فيما يلي آخر إحصائيات الفيروس حول العالم..

277346 إصابة جديدة في أمريكا

سجّلت الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.



وبذلك، باتت الولايات المتحدة وهي الدولة الأكثر تضرّرًا من فيروس كورونا، تُسجّل ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.

ويوم السبت وحده، توفي 2378 شخصا جراء كوفيد-19 في البلاد.





312 وفاة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، الأحد، تسجيل 10315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و312 وفاة خلال 24 ساعة.

وسجلت ألمانيا إجمالا مليونا و765666 إصابة و34272 وفاة.





وفيات المكسيك تقترب من 127 ألفا

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 6359 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و344 وفاة، السبت، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و443544 إصابة و126851 وفاة.

وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.





24 إصابة جديدة في الصين

ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد، أن البر الرئيسي سجل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 16 حالة من الحالات الجديدة ترتبط بوافدين من الخارج.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87117 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.



