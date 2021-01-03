شكرا لقرائتكم خبر عن بداية جديدة.. 5 أشياء تساعد على إنقاص الوزن فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الدايت" يعتبر صداعًا فى رأس العديد منا فى محاولة لإنقاص الوزن لعدة أسباب أهمها الحفاظ على الصحة بشكل عام والظهور بمظهر لائق، ومع بداية العام الجديد 2021، يمنح الدكتور روجر هندرسون كبير الممارسين العامين والمدير الطبى ببريطانيا، "روشتة" سهلة للأشخاص الراغبين بإنقاص وزنهم بطريقة صحية.

قال الدكتور هندرسون لصحيفة "دايلى إكسبريس" الإنجليزية، إن المتعارف عليه أن مهمة إنقاص الوزن تحتاج إلى تصميم وقوة إرادة، مشيرًا إلى أن هناك أشياء تساعد بجانب ذلك على التخلص من الوزن الزائد.

روشتة التخلص من الوزن الزائد مع بداية العام الجديد 2021:

1- يجب النظر إلى العادات والسلوكيات التى أدت إلى زيادة الوزن، والتى يحددها كل شخص فقد يكون بسبب الوجبات السريعة، لذلك يجب التقليل منها.

2- حذر الدكتور هندرسون من اتباع الأنظمة الغذائية التى تعمل على انقاص الوزن بطريقة سريعة، موضحًا أن هذه الأنظمة لا تعطى نتائج طويلة المدى وسيكون من الصعب الحفاظ على الوزن المفقود، والأهم من ذلك بناء عادات صحية بشكل ثابت.



التمارين الرياضية تساعد فى حرق السعرات الحرارية بالجسم

3- ممارسة الرياضة ليست ضرورة لإنقاص الوزن، ولكنها تساعد في حرق السعرات الحرارية كما أوضح الدكتور هندرسون، مشيرًا إلى أهمية تناول سعرات حرارية أقل ما يحرق الجسم، وأضاف أن التمارين الرياضية لها العديد من الفوائد الأخرى فهى تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتنظم مستويات السكر بالدم.



شرب الماء يساعد فى انقاص الوزن

4- شرب الماء يساعد فى إنقاص الوزن ولكنه ليس عاملًا أساسيًا فى ذلك، حيث أكد الدكتور هندرسون على أهمية شرب الماء بكثرة فهو يساعد فى تقليل السعرات الحرارية كما أنه مفيد بشكل عام للصحة.

5- النوم ليلًا بشكل جيد يساعد فى انقاص الوزن والحفاظ عليه، كما أنه مفيد جدًا لتجنب خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكر، ولكن ليس نوم "القيلولة" كما يزعم البعض.