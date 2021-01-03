شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: أصحاب الأمراض المزمنة يؤجلون زيارة الطبيب خوفًا من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤثر فيروس كورونا على جانب كبير من حياة الناس في العالم كله خاصة فى ظل تفشي هذا الفيروس، حيث حذر خبراء من أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة يخشون الذهاب إلى الأطباء من أجل المتابعة وتلقى علاجهم خوفًا من خطر الإصابة بـ"covid-19".

ومن المعروف أن الطاقم الطبى يعمل مضطرًا فى ظل تفشى وباء "كورونا" المستجد، وبسبب ذلك فهم أكثر عُرضة للخطر وأسرهم أيضًا للإصابة بهذا المرض، نظرًا لاحتكاكهم الدائم بالمرضى، ولكن يبدو أن هناك جانب أخر من تلك القصة أكثر خطورة، وهو تأجيل المرضى حول العالم الذهاب للطبيب للعلاج خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا مما يعرض حياة البعض منهم للخطر، وفقًا لما نشره موقع "Indiatimes".

وأشار الخبراء إلى أنه عندما ظهر الوباء لأول مرة فى مارس الماضى، تم إغلاق كل شيء، وتراجع المرضى عن زيارة الأطباء بشكل كبير خوفًا من الإصابة بكورونا، وكان هناك العديد من المرضى المعرضين لخطر كبير والذين لا يمكن إجراء العمليات الجراحية لهم وأصبح الأمر صعبًا للغاية.

ويضطر بعض المرضى والذين يحتاجون فقط إلى رعاية عاجلة الذهاب إلى المستشفيات لتلقى العلاج، بينما يؤجل آخرون زياراتهم الدورية للطبيب، ويعتبر الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب من بين الأكثر تضررًا لتراجعهم عن زيارة الطبيب ومتابعة حالتهم.

وقد انخفض عدد زيارات المرضى إلى الجراحين بشكل كبير وبنسبة تصل إلى 30% فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يذهب المرضى فى الحالات الحرجة فقط.

نصائح للوقاية من كورونا للأشخاص الأكثر عرضة للخطر

ويزداد خطر الإصابة بكورونا أيضاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، خاصة إذا لم يتم التحكم فيها جيدًا، مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكبد، داء السكري، الربو المعتدل إلى الشديد، السمنة المفرطة وأمراض الكلى المزمنة التي تتطلب غسيل الكلى.

لديك جهاز مناعة ضعيف ، بما في ذلك أولئك الذين يخضعون لعلاج السرطان أو التدخين أو الذين يعانون من حالات أخرى من نقص المناعة.

ومن المهم جدًا بالنسبة لك اتخاذ إجراءات لتجنب الإصابة بالمرض وتشمل أهم طرق الوقاية للمعرضين لخطر مضاعفات كورونا:

-ابق في المنزل إن أمكن.

-اغسل يديك بالماء والصابون.

-اتخذ الاحتياطات اليومية للحفاظ على مسافة بينك وبين الآخرين (ابق على بعد 6 أقدام أو 2 متر أي بطول ذراعان تقريبًا).

-الابتعاد عن المرضى.

-قم بتخزين الإمدادات والأدوية التي تحتاجها.

-قم بتنظيف وتعقيم الأماكن التي يتم لمسها بشكل متكرر.

-تجنب جميع الرحلات البحرية والسفر الجوي غير الضروري.

-اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك مخاوف بشأن كورونا ومرضك المزمن أو إذا كنت مريضًا.

-اعرف الممارسات الصحية الإضافية لحماية نفسك.