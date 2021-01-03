شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الساونا الصحية.. أبرزها تقوية المناعة وتنظيف الجسم من السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمامات الساونا أو البخار جزءًا من الحياة اليومية في فنلندا وبعض الدول مثل: روسيا وكوريا الجنوبية ودول أوروبية أخرى، وقد أثبتت الأبحاث العلمية وجود فوائد صحية لحمامات الساونا، والساونا الفنلندية التقليدية هي الأكثر شيوعاً حول العالم، في غرفة خشبية مغلقة يتم تسخينها إلى حوالي (80-110 درجة مئوية) ويجلس فيها الشخص لمدة من 5 إلى 10 دقائق، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للساونا، بحسب موقع "إنسايدر".

فوائد الساونا

-تنظيف السموم: تحفز جلسات الساونا التعرق وتزيد من إفراز العديد من السموم بما في ذلك المعادن الثقيلة، والملوثات العضوية الثابتة.

-تحسين نظام القلب والأوعية الدموية: تتناول العديد من الدراسات هذه الفائدة، بما في ذلك دراسة أجريت عام 2015 تظهر أن الاستخدام المتكرر للساونا أدى إلى عدد أقل من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية. على وجه التحديد ، كان معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض القلبية الوعائية أقل بنسبة 27 % للرجال الذين استخدموا الساونا مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع ، وأقل بنسبة 50% للرجال الذين أخذوا الساونا من أربع إلى سبع مرات في الأسبوع مقارنة بالرجال الذين استخدموا الساونا مرة واحدة في الأسبوع.

-زيادة التحمل الرياضي: خلصت دراسة صغيرة عام 2020 إلى أن 3 أسابيع من جلسات الساونا المتقطعة بعد التمرين أدت إلى تحسين القدرة على التحمل الرياضي زاد المشاركون من استخدام الأكسجين بنسبة 8٪ ، وسرعة الجري بنسبة 4٪ ، والوقت اللازم للاستنفاد بنسبة 12٪. كما دعمت الدراسة تحمل الحرارة كوسيلة لتعزيز أداء التمرين في الظروف المعتدلة.

-تقوية جهاز المناعة: يزيد جسمنا من إنتاج بروتينات الصدمة الحرارية (HSPs) عندما ندخل إلى الساونا تمنع HSPs أجسامنا من أن تصبح محمومة كما تحفز جهاز المناعة لدينا. أدت زيادة HSPs أثناء الساونا إلى العديد من الفوائد الصحية. وأظهرت الدراسات أن الاستحمام بالساونا مرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والإنفلونزا ونزلات البرد".

-تقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف: يمكن أن يساعد استخدام الساونا في وظائف المخ خلصت دراسة أجريت عام 2017 على رجال فنلنديين تتراوح أعمارهم بين 42-60 عامًا إلى أن استخدام الساونا أربع إلى سبع مرات في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر بنسبة 65٪ - 66٪.

-تحسين الاسترخاء: تشتهر حمامات الساونا بتوفير الاسترخاء ، ويبدو أن البحث يؤكد هذا التأثير في دراسة استقصائية عالمية أجريت عام 2019 ، أفاد 83.5٪ من المشاركين بفوائد النوم بعد استخدام الساونا مرة إلى مرتين في الأسبوع ، بالإضافة إلى زيادة مستويات الصحة العقلية.

مخاطر الساونا والاحتياطات

-الجفاف: رطب جسمك قبل وبعد كل جلسة حمام بخار وهذا دائمًا مصدر قلق بسبب زيادة إفراز العرق.

-حدود الوقت: من الأفضل للمبتدئين من خمس إلى 10 دقائق ، بينما يمكن لمستخدمي الساونا ذوي الخبرة أن يصلوا إلى 15 أو 20 دقيقة.

-الحمل: بينما تُظهر مراجعة الدراسات لعام 2019 أن استخدام الساونا باعتدال آمن أثناء الحمل ، يحذر البعض من أن الحوامل يجب عليهن مراجعة أطبائهن قبل استخدام الساونا.