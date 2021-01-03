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الهند تعلن النجاح في عزل السلالة المتحورة من كورونا واستزراعها
الأحد 3 يناير 2021
أعلنت الهند، السبت، نجاحها في عزل واستزراع السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، المكتشفة في بريطانيا مؤخرا.
وأفاد المجلس الهندي للأبحاث الطبية ”ICMR“، في تغريدة عبر تويتر، أن البلاد ”نجحت في زراعة سلالة فيروس كورونا الجديدة“، بحسب قناة ”دي إن تي في“ المحلية.
وأضاف أن ”الفيروس المتحور مع كل تغييراته المميزة، يتم الآن عزله واستزراعه بنجاح في المعهد الوطني لعلم الفيروسات من العينات السريرية التي تم جمعها من الوافدين من المملكة المتحدة“.
و“الزراعة“ هي العملية التي تنمو بها الخلايا في ظروف خاضعة للرقابة، خارج بيئتها الطبيعية.
والجمعة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 29 إصابة بالفيروس المتحور.
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