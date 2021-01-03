تعرف على ما يجب تناوله والابتعاد عنه لمرضى الكبد الوبائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينصح الأشخاص المصابون بالتهاب الكبد الوبائى "فيروس C" باتباع نظام غذائى صحى ومفيد والابتعاد عن الأطعمة التى تفتقد الكثير من القيمة الغذائية، حيث إن التغذية السليمة خاصة لمرضى فيروس C تقلل من تأثير هذا المرض وتعمل على تحسين حالة الكبد، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

وأشار الخبراء إلى أنه من الضرورى الحفاظ على وزن مرضى الكبد الوبائى من خلال اتباع نظام غذائى صحى خاصة أن السمنة قد تزيد من الدهون على الكبد مما يصعب السيطرة على المرض، ولابد من الحرص أيضًا فى تناول السكريات لتجنب خطر الإصابة بمرض السكر.

من جانبها، توصى خطة "MyPlate" التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية باتباع نظام غذائى متوازن لمرضى الكبد الوبائى يعتمد على ما يلى:



افضل الاطعمة الصحية لمرضى الكبد الوبائى

الفواكه والخضراوات

حيث تحتوى على حمض الفوليك وفيتامين أ وفيتامين سى والبوتاسيوم.

البروتين

تعتبر الأطعمة التى تحتوى على البروتين مهمة جدًا، حيث تساعد فى إصلاح واستبدال خلايا الكبد التالفة بسبب فيروس سى، وتشمل السمك

والدجاج والمكسرات والبيض.

الألبان

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والجبن مصدرًا جيدًا للبروتين والكالسيوم.

الحبوب

تعتبر الحبوب الكاملة مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية والتى تعزز وظيفة الأمعاء وتقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتشتمل على القمح الكامل والشوفان، حيث أنها غنية بفيتامين ب والزنك والماغنيسيوم.

القهوة والكافيين

يعتبر تناول أقل كمية قليلة من الكافيين (أقل من 100 جرام) يوميًا، يساعد فى الحماية من تليف الكبد خاصة فى حالات الإصابة المتقدمة بعدوى التهاب الكبد المزمن.

ما يجب أن يبتعد عنه مريض الكبد الوبائى

لابد لمريض الكبد الوبائى تناول الأطعمة والمشروبات التى تحتوى على سعرات حرارية قليلة، واتباع نظام غذائى لا يحتوى على الكثير من الحديد خاصة أن التهاب الكبد المزمن قد يؤدى إلى زيادة الحديد فى الجسم وهو ما يعتبر أمرًا ضارًا.

كما لابد لمريض الكبد الوبائى التقليل من استخدام ملح الطعام خاصة أنه يؤدى إلى احتباس الماء وبالتالى يرفع ضغط الدم، وتجنب أيضًا الأطعمة التى تحتوى على الدهون والوجبات السريعة وكذلك الأطعمة المجمدة والحفوظة.