ممرض يطلب الزواج من حبيبته على بدلة كورونا

الأحد 3 يناير 2021

"هل تتزوجيني؟"، سؤال مكتوب على بدلة يرتديها الفريق الصحي للوقاية من فيروس كورونا، تبين أنها تخص ممرضا يعرض الزواج على حبيبته.



وبقلم أسود كتب جوزيبي بونجينتى، الممرض في مستشفى أوستوني بمقاطعة برينديزي بشمالي إيطاليا عبارة: "كارميلي، هل تتزوجيني؟" مع خيارات الإجابة بـ"نعم أو لا" على الزي الذي يرتديه منذ شهور وكل يوم في العمل، وهو بدلة الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وتحولت بدلة مكافحة الفيروسات في جناح المستشفى في عصر كورونا إلى خلفية لعرض زواج رومانسي، نشره الممرض الذي يبلغ من العمر 32 عاماً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

ونشر بونجينتي، الممرض في قسم أمراض الرئة الخاصة بمرض "كوفيد- 19"، صورته على فيسبوك، وأسفلها الصفحة الشخصية لحبيبته كارميلو، التي لم يمر وقت طويل حتى أجابت على طلبه في التعليقات بـ"نعم"، وسط رموز دموع السعادة والعديد من القلوب الحمراء.

كان بونجينتي من أوائل العاملين الصحيين الذين أصيبوا بـ"كوفيد-19" في مارس الماضي، وعندما تعافى عاد إلى الجناح لمساعدة مرضاه والتعامل مع الفيروس التاجي، ويقرر لاحقا أن يطلب يد حبيبته للزواج بهذه الطريقة الفريدة من نوعها.