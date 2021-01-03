طبيب مكسيكي يُصاب بأعراض خطيرة بسبب لقاح كورونا.. والسلطات تحقق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 03:05 صباحاً - منذ 6 ساعات

أعلنت الصحة المكسيكية عن “نقل أحد الأطباء إلى العناية المشددة بعد تطعيمه بلقاح فايزر الأميركي ضد فيروس كورونا، وذلك إثر إصابته برعشة وصعوبة في التنفس وأعراض التهاب الدماغ”.

وأضافت الوزارة، في تقريرها، أن “الطبيب البالغ 32 عاما تم إدخاله إلى العناية المركزة بعد إصابته بطفح جلدي وتشنجات وضعف في العضلات، وصعوبة في التنفس خلال نصف ساعة بعد التطعيم”.

وأشارت الوزارة إلى أنه “يجري في الوقت الراهن التحقيق في أسباب رد الفعل هذا على اللقاح الأميركي”.

ونوهت الوزارة بأن “التشخيص الأولي يشير إلى إصابته بالتهاب الدماغ أو النخاع الشوكي فيما حالته مستقرة ويتلقى الأدوية اللازمة لتقليل الالتهاب”