كورونا المتحور يداهم الدنمارك.. الإصابات تتزايد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية، السبت، تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المستجد المتحوّر، الذي اكتشف لأول مرة ببريطانيا.

وأعربت الوكالة الدنماركية عن القلق لازدياد الإصابات المحلية.



ونبهت عضو الوكالة تيرا غروف كروس، في بيان، الى أنّ تفشي الفيروس المتحوّر "المعدي بوتيرة أسرع، من شأنه أن يسفر عن منحنى وبائي أكثر حدّة".

وأضافت أنّ "هذا يعني وجوب تعزيز تدابير الوقاية من العدوى أو إبقائها لفترة أطول للسيطرة على الوباء".

والمملكة الاسكندنافية التي يبلغ عدد سكانها 5,8 ملايين نسمة هي الدولة التي أبلغت عن أكبر عدد من الإصابات المماثلة، حسب الأرقام التي تعلنها السلطات الصحية الوطنية.

وقالت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية إنّ الإصابات الـ86 توازي نسبة "0,8% من نحو 10 آلاف و300 عينة متسلسلة بين الأسبوعين 47 و52 (من 16 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 27 كانون الأول/ديسمبر)".

وحذرت بأنّ "نسبة الإصابات المكتشفة ترتفع إذ بحلول الأسبوع ال52 كان مجموع (الإصابات) يمثل 2,3% من جميع العينات المتسلسلة" في مقابل 0,9% في الأسبوع السابق.

ولا يرتبط تفشي الفيروس المتحوّر في الدنمارك حصراً بالأشخاص الذين زاروا المملكة المتحدة.

وتعدّ الدنمارك واحدة من بين أكثر الدول التي تعمل على رصد هذا النوع من الإصابات.

وكانت السلطات البريطانية قدّرت أنّ الفيروس المتحوّر معد بنسبة 50 إلى 74% أكثر من الطفرات الأخرى لفيروس كورونا.

وتعمل الدنمارك على إعداد فحص "بي سي آر" جديد من شأنه أن يكشف تغيرات فيروس كورونا المستجد.

وتوصي السلطات الصحية بإبقاء القيود المعمول بها (العمل من بعد، إغلاق المدارس والشركات باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية) لمكافحة تفشي الفيروس.