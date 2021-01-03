شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أكثر من 10.8 شخص حصلوا على لقاح كورونا بـ 29 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد الحاصلين على لقاح فيروس كورونا بالعالم إلى 10.8 مليون شخص بـ29 دولة وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية وسيشهد العام الجارى تقديم مليارات أخرى في أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

وأنطلقت التطعيمات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 3.49 مليون جرعة، وفقًا لإحصاء لكل ولاية من قبل بلومبرج وبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، تم تطعيم 1.1٪ من السكان وتم إعطاء 28٪ من اللقطات الموزعة على الولايات، وتدير الولايات المتحدة مخصصات الدولة من لقاح فايزر وبايونتك، بالإضافة إلى جرعة مودرنا، بهدف توزيع 20 مليون جرعة بحلول أوائل يناير يتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع يتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية في الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

جهد عالمي لوقف كورونا

وتم السماح باستخدام لقاح فايزر وبايونتك في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، وبدأت حملات التطعيم في 29 دولة على الأقل، تم العثور على هذه اللقطة واللقاح من مودرنا لتقليل عدوى فيروس كورونا بنسبة 95٪ في تجارب عشرات الآلاف من المتطوعين.

كما حصل لقاح من شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد على أول ترخيص رئيسي له، من المملكة المتحدة ، في 30 ديسمبر كما أجازت الصين لقاح سينوفارم للاستخدام العام، بهدف تطعيم 50 مليون شخص هناك بحلول أوائل فبراير، وحصلت بلدان أخرى على السبق في التطعيمات وافقت الصين وروسيا على اللقطات الخاصة بهما في يوليو وأغسطس ، قبل أن يتم اختبارهما بالكامل، منذ ذلك الحين ، أدارت البلدان ملايين الجرعات ، على الرغم من أنها توفر تحديثات أقل تواترا عن التقدم المحرز.

السباق لإنهاء الوباء

تم إعطاء أكثر من 10.8 مليون جرعة في 29 دولة، الصين 4مليون ونصف جرعة، الولايات المتحدة 3 ملايين و489 ألف جرعة، المملكة المتحدة مليون و400 ألف جرعة، روسيا 440 ألف جرعة، ألمانيا 165.575 ألف جرعة، كندا 98769 ألف جرعة، البحرين 59351 ألف جرعة، بولندا 36300 ألف جرعة، إيطاليا 34901 جرعة، الدنمارك 29483 جرعة، البرتغال 26850 جرعة، المكسيك 24998 جرعة، سلوفينيا 9750 جرعة، شيلي 8638 جرعة.

وضخت الدول مليارات الدولارات في تطوير تقنيات لقاحات جديدة، واختبارها على آلاف المتطوعين، وتوسيع نطاق التصنيع ، ومن ثم طرحها في السوق في وقت قياسي.

لا تكفي أي من هذه اللقاحات بمفردها، لتلقيح سكان العالم البالغ عددهم حوالي 7.8 مليار شخص، لكنهما يمثلان معًا أفضل فرصة للبشرية لإنهاء كارثة أودت بحياة أكثر من 1.8 مليون شخص وتسببت في كارثة اقتصادية عالمية.