شكرا لقرائتكم خبر عن «تسونامي» هائل دمر مجتمعات كاملة في الشرق الأوسط منذ 10 آلاف عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فريق بحثي من جامعة يافا إن تسونامي هائل ضرب جزءً من أراضي الشام، والذي يعرف تاريخيا بأرض كنعان بالشرق الأوسط، والتي كانت تطلق على فلسطين، منذ 10 آلاف سنة، حيث بلغ ارتفاع أمواجه 40 مترا.

ووفقا النتائج التي توصل إليها الفريق البحثي اكتسحت هذه الأمواج كل ما في طريقها لمسافة 3.5 كليومتر لتدمر مجتمعات بشرية، وحقولهم ومحاصيلهم وقطعان الماشية، غير أن الدرس الإيجابي من هذا الحادث يتمثل في بقاء المجتمعات على قيد الحياة.

وقالت صحيفة «يدعوت أحرنوت» في تقرير لها اليوم السبت، إن دراسة جديدة أجراها باحثون من إسرائيل والولايات المتحدة ونشرت في مجلة بلوس وان، تشير إلى أن شواطئ هذه المنطقة أصيبت بتسونامي هائل، حيث استندت الدراسة إلى حفائر في منطقة تل الدور على طول ساحل كارمل شمال غرب إسرائيل .

وكشفت الدراسة، حسب الصحيفة، عن حطام تسونامي تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث، والتي تتكون من رمال بحرية مدفونة مع رواسب أرض مستنقعات رطبة بمياه مالحة .

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن ارتفاع الأمواج بلغ ما بين 16 حتى 40 مترا والتي ضربت الشواطئ لتصل مسافة تتراوح ما بين 1.5- 3.5 كيلو مترا على اليابسة.

وقال البروفيسور عساف ياسور لانداو، من قسم الحضارات البحرية بكلية العلوم البحرية، جامعة يافا، إن مستوى البحر في هذه الفترة كان 16 مترا تحت المستوى الحالي ولكي تصل الأمواج إلى هذا المدى البعيد على اليابسة، فهي لابد وأنها كانت بالغة القوة مما تسبب في تأثير كارثي للمجتمعات التي كانت تعيش هناك .

لكن ياسور أكد أن هذا الاكتشاف جاء عرضيا بالمصادفة، حيث كان هدف فريق البحث هو العثور على دليل بشأن التغير المناخي، قائلا: «كنا نريد التعرف على المناخ في فترات ما قبل التاريخ، ولكننا اكتشفنا حبوب لقاح نباتية وعظام حيوانية ولدهتشنا، عثرنا على دليل على حادث بحري، ما كان ينبغي أن يكون في هذا المكان».

واضاف: «عثرنا على دليل حول وقوع زلزال منذ 3700 سنة والذي دمر إحدى القلاع الكنعانية في أقصى الشمال، بالقرب من الحدود اللبنانية»، لافتا إلى أن الزلازل أكثر خطورة وإثارة للذعر، لكن التسونامي يشكل خطورة أيضا في البحر المتوسط«.