شكرا لقرائتكم دراسة أميركية تكشف سر طول العمر.. 85 وأكثر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت دراسة أميركية جديدة نشرتها صحيفة "إكسبريس" Express أن المتفائلين من المرجح أن يعيشوا أطول من أولئك الذين لديهم نهج أكثر سلبية في الحياة. وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الإيجابيين هم أكثر عرضة للعيش حتى سن 85 أو أكثر.

وتوصل الخبراء إلى هذا الاستنتاج باستخدام مجموعتين موجودتين من الأشخاص، الذين جُنّدوا لدراسات مختلفة تضمنت 70,000 امرأة في دراسة صحة الممرضات، و1500 رجل في دراسة صحة المحاربين القدامى.

تعبيرية

وقُيّمت مستويات تفاؤلهم، بالإضافة إلى صحتهم العامة، وسُئلوا أيضا عن التمارين والوجبات الغذائية، بالإضافة إلى مقدار التدخين وشرب الكحول.

ووجدت الدراسة أنه في المتوسط، تمتع الرجال والنساء الأكثر تفاؤلا، بعمر أطول بنسبة 11% إلى 15%، وكانوا أكثر عرضة للعيش حتى 85 عاما مقارنة بالمجموعة الأقل تفاؤلا.

فيما كشف موقع Mayo Clini عن آثار التفكير الإيجابي والتفاؤل على الصحة العامة فيما يلي:

• إطالة العمر الافتراضي.

• انخفاض معدلات الاكتئاب.

• مقاومة أكبر لنزلات البرد.

• تحسين الصحة النفسية والجسدية.

• تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

• مهارات أفضل في التأقلم أثناء المصاعب وأوقات التوتر.