شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون فى الرعاية الصحية يرفضون الحصول على لقاح كورونا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية أن بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية يرفضون أخذ لقاح كورونا، رغم أن لهم أولوية الحصول عليه، وجاءت شكوك اللقاح التي تنتشر بين العاملين في مجال الرعاية الصحية بأمريكا كمفاجأة للباحثين، الذين افترضوا أن طاقم المستشفيات سيكون من بين أكثر الأشخاص الذين يصدقون البيانات العلمية التي تدعم اللقاحات.

وفي مستشفى سانت إليزابيث في ولاية لوس أنجلوس، كان أقل من نصف العاملين بالمستشفى البالغ عددهم 700 المؤهلين للحصول على اللقاح على استعداد لأخذ اللقاح عند تقديمه لأول مرة.

في مركز بروفيدنس هولي كروس الطبي في ميشن هيلز، رفض واحد من كل خمسة ممرضات وأطباء في الخطوط الأمامية اللقاح، وما يقرب من 20 ٪ إلى 40 ٪ من العاملين في الخطوط الأمامية في مقاطعة لوس أنجلوس الذين عُرض عليهم اللقاح فعلوا الشيء نفسه ، وفقًا لمسؤولي الصحة العامة بالمقاطعة.

قال كيم سارواتاري، مدير الصحة العامة بمقاطعة ريفرسايد، إن العديد من العاملين في الخطوط الأمامية في مقاطعة ريفرسايد رفضوا اللقاح ما يقدر بنحو 50٪ - حيث التقى المسؤولون بالمستشفى والعامة لوضع إستراتيجيات أفضل لتوزيع الجرعات غير المستخدمة.

وبالرغم من أن الدليل العلمي واضح فيما يتعلق بسلامة وفعالية اللقاحات بعد التجارب التي شملت عشرات الآلاف من المشاركين، بما في ذلك كبار السن وذوي الحالات الصحية المزمنة، حيث يوصى بالحقن للجميع باستثناء أولئك الذين عانوا من رد فعل تحسسي شديد تجاه أي من المكونات لكن لا يزال الشك قائما.

وقالت أبريل لو، وهي ممرضة تبلغ من العمر 31 عامًا في مركز بروفيدنس هولي كروس الطبي، إنها رفضت أخذ اللقاح لأنها لم تكن مقتنعة بأنه آمن للنساء الحوامل هي حامل في شهرها السادس.

لم يتم إجراء التجارب السريرية بعد على النساء الحوامل اللواتي يأخذن اللقاح، لكن الخبراء يعتقدون أنه من غير المرجح أن يشكل اللقاح خطرًا محددًا ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض.

قالت لو: "أنا أختار الخطر - خطر الإصابة بكورونا ولن أختار خطر المجهول من اللقاح.. يمكنني التحكم في خطر الإصابة بكورونا ومنعه قليلاً من خلال ارتداء الأقنعة، على الرغم من عدم التأكد بنسبة 100٪ ".

وأوضحت إن بعض زملائها في العمل رفضوا أيضًا تناول اللقاح لأنهم أمضوا شهورًا دون الإصابة بالفيروس ويعتقدون أن لديهم فرصة جيدة للبقاء على قيد الحياة.

إن مدى رفض العاملين في مجال الرعاية الصحية للقاح غير واضح، لكن التقارير عن معدلات مشاركة أقل من المتوقع تظهر في جميع أنحاء أمريكا، مما يثير مخاوف علماء الأوبئة الذين يقولون إن الآثار المترتبة على الصحة العامة قد تكون كارثية.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة Kaiser Family Foundation مؤخرًا أن 29٪ من العاملين في مجال الرعاية الصحية كانوا "مترددين بشأن اللقاح"، وهو رقم أعلى قليلاً من النسبة المئوية لعامة السكان ، 27٪.

من المحتمل أن تكون العواقب وخيمة: إذا تم تطعيم عدد قليل جدًا من الأشخاص، فسوف يمتد الوباء إلى أجل غير مسمى ، مما يؤدي إلى زيادات مفاجئة في المستقبل، وضغط مفرط على نظام الرعاية الصحية وتداعيات اقتصادية مستمرة.

قال مارك ليبسيتش ، عالم الأوبئة بجامعة هارفارد: "تعتمد قدرتنا كمجتمع على العودة إلى مستوى أعلى من الأداء على حماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

قال المشاركون في استطلاع مؤسسة Kaiser Family Foundation الذين قالوا إنهم ربما لن يحصلوا على اللقاح إنهم قلقون بشأن الآثار الجانبية ؛ كانوا يفتقرون إلى الثقة في الحكومة لضمان سلامة اللقاحات ؛ لديهم مخاوف بشأن دور السياسة في تطوير اللقاحات ؛ أو يعتقدون أن مخاطر كورونا مبالغ فيها.