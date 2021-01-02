هل يجب أن يحصل متطوعو تجارب لقاحات كورونا على اللقاح الحقيقي؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش خبراء الصحة بأمريكا ما يجب أن يقولوه لمتطوعي التجارب الذين حصلوا على جرعة وهمية بدلاً من لقاحف فيروس كورونا، ووفقًا لتقرير موقع " abcnews " ، تطوع عشرات الآلاف من الأمريكيين لاختبار لقاحات فيروس كورونا، لكن نصفهم فقط حصل على اللقاح الحقيقي أثناء التجارب.

فمع إطلاق لقاحات كورونا وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، يناقش الخبراء ما يجب فعله حيال النصف الذي حصل على اللقاح الوهمي، وهل ينبغي الآن تقديم لقاح للجميع؟.. أم هل يجب أن تظل المجموعتان في دراسات فايزر ومودرنا كما هي من أجل جمع البيانات طويلة المدى حول مدى كفاءة عمل اللقاحات؟

قال الدكتور جيسي جودمان، أخصائي الأمراض المعدية وكبير العلماء السابق في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: "هناك توتر حقيقي هنا، لا توجد إجابة سهلة".



متطوعو اللقاحات واللقاح الحقيقى

كيف تعمل دراسات اللقاح

عادة ما تخضع الأدوية أو اللقاحات أو العلاجات الجديدة لاختبارات وتقييمات صارمة قبل الوصول إلى الجهات التنظيمية للحصول على الموافقة، بالنسبة للقاحات، يقارن الباحثون ما يحدث عندما تحصل مجموعة كبيرة من المتطوعين على اللقاحات، مقابل ما يحدث لمجموعة كبيرة أخرى لا تفعل ذلك، كما يقارنون الآثار الجانبية في كل مجموعة، ويقيسون فعالية اللقاح من خلال النظر في عدد الأشخاص الذين يلتقطون العدوى في كل مجموعة.

للقيام بذلك بشكل عادل، يقوم الباحثون بتعيين المشاركين بشكل عشوائي لتلقي لقاح أو جرعة وهمية ، وعادة ما تكون جرعة من الماء المالح، يعرف المتطوعون أن هناك فرصة بنسبة 50:50 لوضعهم في أي من المجموعتين ولا يتم إخبارهم بالمجموعة التي وقعوا فيها، وغالبًا ما يكون الباحثون أو غيرهم من المشاركين في الاختبار لا يعرفون أيضًا.

هل ينبغي إخبار المتطوعين بالاختبار؟

تلقى حوالي 17ألفا من المشاركين في دراسة موديرنا علاجًا وهميًا ، كما فعل حوالي 22ألف شخص في تجربة فايزر، ومع أزمة فيروس كورونا المستمرة ، يشعر خبراء الصحة بالقلق من تركهم في الظلام وبدون حماية، ويجادلون بضرورة إعطائهم لقاح الآن اعترافًا برغبتهم في أن يكونوا جزءًا من التجارب خلال الوباء.

قال منصف السلاوي، كبير العلماء في برنامج عملية Warp Speed ​​التابع للحكومة الأمريكية: "لقد كان للمتطوعين دور فعال يجب أن يكافأوا على ذلك، سيتعين على الشركات إلغاء التعمية أو كشف القناع عن الدراسات ، وكشف ما إذا كان المشاركون قد حصلوا على اللقاح الحقيقى أو اللقاح الوهمي".

عادة ما يتم الكشف عن الحقيقة في نهاية التجارب، ومع ذلك، صممت مودرنا وفايزر دراستهما لتستمر لمدة عامين لإجراء متابعة طويلة الأمد.

وقالت سوزان إيلينبيرج، الخبيرة في التجارب السريرية بجامعة بنسلفانيا: "لا أعتقد أن هناك أي شخص يعتقد أنه من المعقول أو المجدي إبقاء المصابين تحت التجارب لمدة عامين"، فنظرًا لوجود جائحة لدينا ، فإن الناس على استعداد لقبول النتائج على المدى القصير."

مع طرح اللقاحات وعدم اليقين بشأن وضعها ، يمكن للمتطوعين أن يقرروا الانسحاب بمجرد أن يصبحوا مؤهلين للحصول على واحدة، وقالت الدكتورة آنا إيلتيس ، أخصائية أخلاقيات علم الأحياء بجامعة ويك فورست ، إنهم قد يبقون في الدراسة إذا تم إخبارهم بما حصلوا عليه، ويمكن للمشاركين المغادرة بأعداد كبيرة.

ولكن يتخوف الخبراء من أنه إذا علم شخص ما أنه قد تم تطعيمه بالفعل ، على سبيل المثال ، فقد يتوقف عن التباعد الاجتماعي أو ارتداء الأقنعة مما يزيد من تعرضه المحتمل للفيروس وربما نشره، ولم يُعرف بعد ما إذا كان الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يزال بإمكانهم حمل الفيروس ونقله.

على الجانب الآخر، إذا اكتشف الشخص أنه تلقى اللقطة الوهمية فقط ، فقد يتخذ الاحتياطات التي لن يفعلها بخلاف ذلك، ووفقا للخبراء فأن كلا النتيجتين تعني أن التجربة قد انتهت بشكل أساسي.

موقف الشركات من اللقاح

تخطط شركة فايزر لتطعيم جميع المشاركين في الدراسة في نهاية التجارب، حيث ستقدم الشركة هذا الخيار لأولئك الذين حصلوا على لقطات وهمية بمجرد حصولهم على اللقاح خارج الدراسة، وتفكر شركة مودرنا في تقديم اللقاح على الفور لكل من حصل على حقن وهمية، وأشارت الشركة إلى أن أكثر من ربعهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية وأول من يتقدم في اللقاح على أي حال.