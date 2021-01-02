لأول مرة.. عزل واستزراع الفيروس المتحول في “دولة آسيوية”

الهند تعلن عن نجاحها في عزل واستزراع السلالة المتحورة من كورونا
أعلن المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR) عن نجاحه في عزل واستزراع السلالة الجديدة المتحورة في فيروس كورونا، المكتشفة في بريطانيا مؤخرا.
وأوضح المجلس في تغريدة له عبر “تويتر” أن الهند نجحت في زراعة سلالة فيروس كورونا الجديدة.
وأضاف: “لم يتمكن أي بلد حتى الآن من عزل وزراعة الفيروس المتحور بنجاح”.
وتابع: “الفيروس المتحور مع كل تغييراته المميزة، يتم الآن عزله واستزراعه بنجاح في المعهد الوطني لعلم الفيروسات من العينات السريرية التي تم جمعها من الوافدين من المملكة المتحدة”.
وأفادت وكالة “PTI” بأن “الزراعة” هي العملية التي تنمو بها الخلايا في ظل ظروف خاضعة للرقابة، خارج بيئتها الطبيعية بشكل عام.
وكانت وزارة الصحة الهندية أعلنت عن تسجيل 29 إصابة بفيروس كورونا المتحور يوم أمس الجمعة.
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