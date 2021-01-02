دواء استخدم للسرطان منذ أكثر من 10 سنوات قد يكون علاجا لكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 يناير 2021 07:58 مساءً - رغم تطوير عدة لقاحات مضادة لكورونا وإثبات فعاليتها بنسب مرتفعة، لا يزال العلماء في طور البحث عن علاجات أخرى لفيروس كورونا، وفي هذا الصدد كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت انترناشونال” وجاء فيه…

وفقاً لدراسة جديدة ، فإن الدواء الذي تم استخدامه لأكثر من عقد لعلاج السرطان يمكن أن يشفي الأشخاص المصابين بـكوفيد-19.

الدواء ، الذي يطلق عليه pralatrexate ، هو دواء للعلاج الكيميائي تم تطويره في الأصل لعلاج الأورام اللمفاوية-الأورام التي تنشأ في الغدد.

وجد باحثون صينيون أن pralatrexate يتفوق على remdesivir ، وهو حالياً الدواء الرائد المضاد للفيروسات المستخدم لعلاج مرضى كوفيد-19.

تمت الموافقة على Pralatrexate من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في عام 2009 للمرضى الذين يعانون من مرض عضال على الرغم من ارتفاع نسبة السمية فيه.

وتشمل الآثار الضارة لل pralatrexate التعب والغثيان والتهاب الغشاء المخاطي-التهاب وتقرح الأغشية المخاطية الموجودة في بطانة الجهاز الهضمي.

ومع ذلك ، فإن إعادة استخدام pralatrexate بطريقة تقضي على آثاره الجانبية قد يكون لها الكثير من الإيجابيات، وفقاً للباحثين.

يقول مؤلفو الدراسة ، بقيادة الدكتور هايبينغ تشانغ في معاهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة في الصين: “إن تحديد الأدوية الفعالة التي يمكنها علاج كوفيد-19 أمر مهم وعاجل ، وخاصة الأدوية المعتمدة التي يمكن اختبارها على الفور في التجارب السريرية”.

“اكتشفت دراستنا أن pralatrexate قادر على منع تكرار السارس-CoV-2 بقوة مع نشاط مثبط أقوى من remdesivir في نفس الظروف التجريبية.”

بعد تفشي كوفيد-19 عالمياً ، استلهم الباحثون من فكرة إعادة استخدام الأدوية الموجودة التي تم تطويرها في الأصل لعلاج حالات أخرى.

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في تحديد مثل هذه الأدوية من خلال محاكاة كيفية تفاعل الأدوية المختلفة مع السارس-CoV-2 ، الفيروس الذي يسبب كوفيد-19.

للمساعدة في الفحص الافتراضي للأدوية الموجودة ، قام تشانغ وزملاؤه بدمج تقنيات حسابية متعددة تحاكي تفاعلات الأدوية والفيروسات.

استخدموا هذا النهج الهجين لفحص 1906 من الأدوية الموجودة لقدرتها المحتملة على منع تكرار السارس-CoV-2 من خلال استهداف بروتين فيروسي يسمى بوليميراز الحمض النووي الريبي(RdRP).

TRdRP هو بروتين أساسي مشفر في جينومات جميع الفيروسات التي تحتوي على الحمض النووي الريبي ، مثل SARS-CoV-2.

حدد نهج الفحص الجديد أربعة أدوية واعدة ، والتي تم اختبارها بعد ذلك ضد السارس-CoV-2 في التجارب المعملية.

اثنين من الأدوية ، pralatrexate و azithromycin ، منعا بنجاح تكرار الفيروس.

أظهرت تجارب معملية أخرى أن pralatrexate يثبط التكاثر الفيروسي بقوة أكبر من remdesivir ، مما يشير إلى أنه من المحتمل إعادة استخدام الأول لـكوفيد.

ومع ذلك ، يمكن لعقار العلاج الكيميائي هذا أن يدفع إلى آثار جانبية كبيرة ، وكما يستخدم للأشخاص الذين يعانون من سرطان الغدد الليمفاوية الطرفية ، فإن الاستخدام الفوري لمرضى كوفيد-19 غير مضمون.

على الرغم من ذلك ، تدعم النتائج استخدام استراتيجية الفحص الجديدة لتحديد الأدوية التي يمكن تعديلها ، وفقاً للفريق.

وقال الدكتور تشانغ: “لقد أظهرنا أهمية نهجنا الهجين الجديد الذي يجمع بين تقنيات التعلم العميق والمحاكاة التقليدية للديناميكيات الجزيئية”.

يعمل الباحثون ، الذين نشروا أعمالهم في علم الأحياء الحسابي PLOS ، الآن على تطوير طرق حسابية إضافية لتوليد هياكل جزيئية جديدة يمكن تطويرها إلى أدوية جديدة لعلاج كوفيد-19.

تتبع الدراسة بعض الشكوك العامة فيما يتعلق بكفاءة remdesivir ، والتي تم تطويرها في البداية لعلاج التهاب الكبد C ثم إعادة استخدامها كعلاج محتمل للإيبولا.

بعد نتائج مخيبة للآمال لعلاج الإيبولا في عام 2014 ، تم اختبار remdesivir في المراحل الأولى من جائحة هذا العام.

ولا يوجد توافق في الآراء حول ما إذا كان فعالاً ، مع التجارب السريرية التي تظهر نتائج مختلطة.

وافقت NHS على استخدامه على مرضى كوفيد-19 على أمل أن يساعد ذلك ، لكنهم أجبروا بالفعل على تقنين الدواء ، والذي يكلف 2,400 جنيه إسترليني لكل دورة (3,120 دولار).

في نوفمبر ، قالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنه يجب على الأطباء عدم علاج مرضى الفيروس التاجي ب remdesivir “بغض النظر عن مدى مرضهم”.

وقال المسؤولون حينها إنه لا يوجد دليل على أنه يعزز فرص الناس في النجاة من المرض أو يمنعهم من الإصابة بالمرض بما يكفي ليحتاجوا إلى أجهزة التنفس الصناعي”.

كما حذروا من أن هناك “احتمال حدوث ضرر بالغ” عند استخدام عقار إيبولا التجريبي لأنه يمكن أن يسبب تلف الكلى والكبد لدى بعض المرضى.

ومع ذلك ، في ديسمبر ، أفاد فريق من الخبراء البريطانيين في Nature Communications أن remdesivir يمكن أن يكون علاجاً فعالاً للغاية لـ كوفيد-19 “لبعض المرضى”.

وقد ساعد في علاج مريض يبلغ من العمر 31 عاماً عانى من رد فعل نادر للمرض ، بسبب اضطراب وراثي يسمى XLA ، والذي منعه من صنع أجسام مضادة لمكافحة العدوى.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور جيمس ثافينثيران من وحدة علم السموم MRC في جامعة كامبريدج: “كانت هناك دراسات مختلفة تدعم أو تشكك في فعالية remdesivir ، ولكن بعض تلك التي أجريت خلال الموجة الأولى من العدوى قد لا تكون مثالية لتقييم خصائصها المضادة للفيروسات”.