كورونا يفرض حظر التجول على فلسطين.. 1064 إصابة جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، السبت، تسجيل 1064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و25 وفاة خلال 24 ساعة.
وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 704 إصابات جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة.
وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 119 "منهم 27 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي".
في الوقت نفسه قررت الحكومة الفلسطينية استمرار الإغلاق الجزئي للضفة الغربية لمواجهة انتشار كورونا.
وقال إبراهيم الملحم، المتحدث باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي في رام الله "تمنع الحركة يومياً من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحاً ولمدة أسبوعين... كما تُمنع الحركة منعاً باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين".
وشملت القرارات أيضا منع إقامة "الأعراس والحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات بكافة أشكالها".
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 157897، تعافى منها 136383 وتوفي 1572.
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