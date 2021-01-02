شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات تحدى إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن معهد مهندسو الكهرباء والإلكترونيات رسميًا عن انطلاق فعاليات تحدى إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى، والذى انطلق منذ عامين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جاء الإعلان خلال الحفل الختامى لمؤتمر IEEE الدولى للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء ٢٠٢٠، والذى نظمه معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات عبر الإنترنت، تحت شعار «التحول الرقمى وما بعده».

وتحدى إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى يمثل توجها نحو التحول الرقمى، ويهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة فى تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة فى إفريقيا. وتم تصميم التحدى لتشجيع المواهب الشابة على مواجهة التحديات التى من شأنها أن تؤثر فى البشرية بأسرها، حيث يوفر للشباب كل ما يلزمهم من معارف ورؤى فى مجال التكنولوجيا، وذلك من خلال «المركز المعرفى لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى» الخاص بمجتمع إدارة التكنولوجيا والهندسة التابع للمعهد.

تضمن المؤتمر أيضًا انعقاد نهائيات «تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى» خلال الحفل الختامى للمؤتمر. والتحدى هو برنامج لبناء القدرات، يستهدف طلاب المراحل الثانوية والجامعية والشركات الناشئة من ذوى الأفكار الإبداعية فى مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وغيرها من المجالات ذات الصلة. وكان مجتمع إدارة التكنولوجيا والهندسة التابع للمعهد قد أطلق «تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى» بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من الهيئات الحكومية بالدول العربية وشركات التكنولوجيا.

وفى إطار «تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى» تم تنظيم عدد من المسابقات المحلية فى عدد من الدول العربية، منها «تحدى مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى» الذى تم تنظيمه فى مجمع برج العرب الإبداعى، برعاية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وعدد من المنظمات المحلية والعالمية.