شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تستحوذ على منصة بودكاست مستقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى خطوة للتوسع فى إنتاج المحتوى عبر مختلف القنوات، أعلنت أمازون الاستحواذ على منصة «وندرى» وهى إحدى أكبر منصات إنتاج «البودكاست» فى الولايات المتحدة، وبهذه الخطوة سوف تنضم المنصة الصوتية إلى «أمازون ميوزك» لتكون جزءا من خدماتها المختلفة، ولم يتم الإعلان عن بنود الصفقة أو قيمتها.

وكان تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قد أشار إلى قيمة الصفقة المتوقع أن تصل إلى 300 مليون دولار أمريكى؛ وهو ما يعنى أنه أعلى مما دفعته سبوتيفاى فى صفقة استحواذها على شبكة «جيملت ميديا» العام الماضى.

هذه الصفقة توضح بجلاء أن «أمازون» تسعى لمنافسة سبوتيفاى، خاصة مع النجاح الذى حققته تلك المنصة خلال السنوات الماضية، مع التوسع فى إنتاج وتوزيع المدونات الصوتية «بودكاست» الذى يعتبر من أكبر المساحات الواعدة فى المشهد الإعلامى، حيث تتزايد حالات تبنيه من غالبية المنصات الإعلامية.

وبأسلوب آخر، ترى غالبية المنصات الموسيقية فى مدونات «البودكاست» وسيلة جديدة لتقديم محتوى يمكنه أن يحقق الأرباح دون دفع الكثير فى مرحلة الإنتاج أو مرحلة الترخيص كما يحدث فى الأعمال الموسيقية، وبالتالى تمتلك الشركة محتوى يمكن أن تعرضه للجمهور من خلال الاشتراكات السنوية أو الشهرية، بما يمثل مصدرا جيدا للدخل.

«أمازون» أكدت أنه لن يطرأ تغيير على عمل المنصة بالنسبة للجمهور والمستمعين، وأن كافة تسجيلات «البودكاست» المتاحة حاليا عبر التطبيق ستبقى موجودة بعد انتقال الملكية، كما أكدت أن المنصة الناجحة ستكون أكثر قدرة على إنتاج محتوى أكثر تميزا مما تقدمه اليوم.