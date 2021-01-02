شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: 35 خدمة عبر منصة «مصر الرقمية » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن منصة مصر الرقمية تعاون باقى الوزارات وجهات الدولة فى رقمنة الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطن، مضيفا أنه من بين الخدمات التى تقدمها خدمة رفع القضايا المدنية عن بعد، يستفيد منها المحامون، موضحا أن المنصة تقدم 35 خدمة مختلفة مع إضافة المزيد من الخدمات فى الفترة المقبلة.

وأضاف، فى تصريحات صحفية أن هناك طريقة أخرى للحصول على خدمات المنصة الرقمية عبر مكاتب البريد، وهناك 150 مكتب بريد تقدم خدمات مصر الرقمية، وخلال 2021 سننشر الخدمات فى باقى المكاتب، أما من لا يرغب فى التعامل مع المنصة مباشرة أو مكاتب البريد فيمكنه الحصول على نفس الخدمات عبر الخط الساخن.