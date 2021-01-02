شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تعترف باختراق أنظمتها.. وتواصل التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «مايكروسوفت» أن مجموعة التسلل الإلكترونى التى اخترقت أنظمة شركة «سولار ويند» فيما يعرف الآن باسم الاختراق الكبير فى الولايات المتحدة، تمكنت من اختراق أنظمة مايكروسوفت أيضا والوصول إلى بعض أكواد المصدر. وقالت الشركة فى بيان على مدونتها إن التحقيقات الداخلية كشفت عن عيوب فى «عدد صغير من الحسابات الداخلية» وإن أحد تلك الحسابات «استخدم للوصول إلى شيفرة المصدر فى بعض مواقع التخزين».

وأضافت الشركة أن الحساب لم يكن لديه إمكانية مراقبة أى شيفرة تخص مايكروسوفت وأنها لم تجد ما يدل على أن الاختراق وصل إلى «خدمات الإنتاج أو بيانات العملاء، وأن التحقيق الداخلى لا يزال مستمرا.