شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حركة بيانات الهاتف في المنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على الرغم من تراجع نسبة النمو بشكل عام إثر اضطرابات الأسواق المالية خلال 2020 نتيجة جائحة كورونا، استمر الارتفاع فى سوق شبكات الهواتف المحمولة وخدماتها وحركة البيانات، فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بمناطق أخرى. وفى أحدث تقاريرها، توقعت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول أن يتمكن ما يقرب من 280 مليون شخص فى المنطقة (45٪ من السكان) من الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول مع نهاية عام 2020.

وسلطت أزمة «كوفيد-19» الضوء على تأثير الفجوة الرقمية لما يقرب من 350 مليون شخص فى المنطقة لا يزالون غير قادرين على الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول.