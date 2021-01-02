شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: توزيع 2 مليون جرعة من لقاح أكسفورد كل أسبوع بحلول منتصف يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير بريطانية عن أن شركة استرازينيكا المطورة للقاح أكسفورد، ستوزع حوالي مليوني لقاح أسبوعيًا اعتبارًا من منتصف يناير في محاولة لاحتواء الفيروس التاجي مع استمرار ارتفاع الحالات في المملكة المتحدة.

ووفقًا لتقرير جريدة "ميرور"، تستعد استرازينيكا لتزويد مليوني جرعة من لقاح فيروس كورونا أسبوعيًا بحلول منتصف شهر يناير، حيث يُعتقد أنه سيتم توزيع حوالي مليوني جرعة من اللقاح في جميع أنحاء البلاد الأربعة في الأسابيع المقبلة مع استمرار ارتفاع الحالات.

وبحسب ما ورد قال مصدر إنه سيكون هناك "تراكم سريع" قبل التوزيع الشامل، قائلاً: "بحلول الأسبوع الثالث من (يناير)، يجب أن نصل إلى مليوني شخص في الأسبوع".



بريطانيا تنتج 2 مليون جرعة من لقاح أكسفورد

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من موافقة المسئولين في المملكة المتحدة على لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا لفيروس كورونا، على أمل أن يؤدي انتشاره السريع والواسع النطاق إلى احتواء الفيروس الذي يستمر في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

وأمر بوريس جونسون بتوفير 100 مليون جرعة للبريطانيين في جميع أنحاء البلاد بعد اتفاق مع شركة الأدوية العملاقة من أجل تطعيم 50 مليون شخص.

وتشير التقديرات إلى أنه سيتم الآن تلقيح حوالي مليوني شخص أسبوعيًا بعد الموافقة على لقاح ثان، وسيتم توفير 53 ألف جرعة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع دعوة المرضى إلى مراكز التطعيم من أجل تلقي اللقاح.

وستعطى الأولوية لمن هم في دور الرعاية، والذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا والذين يعملون في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية قبل أن يتم تطعيم جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا والبالغين الأصغر سنًا الذين يعانون من ظروف صحية موجودة مسبقًا في أول إطلاق.

شهد يوم رأس السنة الميلادية إعلان الحكومة أنه تم تسجيل 53 ألف نتيجة اختبار إيجابية أخرى إلى جانب 613 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا.

بعد الارتفاع المفاجئ في الأرقام، تستعد مستشفيات نايتنجيل مرة أخرى لعلاج المرضى حيث تجاوز عدد الوفيات الرسمي في المملكة المتحدة 74 ألف مع أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة.

كان الارتفاع الأسوأ بالنسبة لبريطانيا منذ ظهور الفيروس قبل أكثر من عام بقليل، حيث وصلت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى نقطة الانهيار بينما يحاول المسعفون علاج الفيروس.

تم وضع معظم أجزاء المملكة المتحدة منذ ذلك الحين في قيود الإغلاق من المستوى 4 بعد اكتشاف تنوع أقوى وأكثر فتكًا للفيروس الذي نشأ من جنوب إفريقيا، والمستوى 4 يعني أنه لا يجوز للأشخاص مغادرة منازلهم إلا للعمل والمدرسة والتسوق الأساسي وممارسة الرياضة أثناء الاختلاط مع أسر أخرى إلا إذا كانوا جزءًا من فقاعة الدعم الخاصة بك ممنوعًا تمامًا.