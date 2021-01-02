الأرض تصل اليوم إلى أقرب مسافة من الشمس

السبت 2 يناير 2021

تصل الكرة الأرضية، اليوم، إلى أقرب مسافة في مدارها حول الشمس التي تعرف بـ"نقطة الحضيض".



وقالت الجمعية الفلكية بجدة، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، إن الأرض ستكون عند نقطة الحضيض في الساعة 01:51 مساءً بتوقيت غرينتش.

وأضافت الجمعية: "ستكون المسافة بين مركز الأرض والشمس 147.093.162 كيلومتراً، وهذا أقل بخمسة ملايين كم مقارنة بما ستكون عليه المسافة بعد ستة أشهر من الآن عندما تصل "الأوج" (أبعد مسافة من الشمس) حيث ستبعد الأرض مسافة 152.100.533 مليون كيلومتر من الشمس يوم 5 يوليو".

وأوضحت أن الفرق في المسافة بين الحضيض والأوج ليس كبيراً، لأن مدار الأرض حول الشمس دائري تقريباً، وأيضاً المسافة ليست المسؤولة عن حدوث الفصول الأربعة، بل ميل محور دوران الأرض حول نفسها هو السبب.

وذكرت أن القطب الشمالي يكون مائلاً بعيداً عن الشمس خلال فصل الشتاء، بينما يكون مائلاً باتجاه الشمس خلال الصيف، وعلى الرغم من أن اقتراب وابتعاد الأرض ليس المسؤول عن حدوث الفصول، فأن ذلك يؤثر في طول تلك الفصول.