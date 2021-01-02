شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يشخص الأطباء التهاب اللوزتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب اللوزتين من الأمراض الشائعة بين الأطفال وقد تحدث أيضًا للبالغين، وقد تغيرت طرق تشخيص التهاب اللوزتين وعلاجه بشكل كبير في الثلاثين عامًا الماضية توجد الآن اختبارات سريعة يمكن أن تساعدنا في تحديد الإصابات بسرعة أكبر والأدوية الأحدث قادرة على التغلب على البكتيريا المقاومة ومع ذلك، ارتفع معدل استئصال اللوزتين بالجراحة منذ السبعينيات، وفقًا لدراسة أجرتها كلية الطب في "مايو ميديكال"، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على كيفية تشخيص الأطباء التهاب اللوزتين وأعراضه، بحسب موقع " verywellhealth".

وتعد اللوزتان جزءًا من الجهاز اللمفاوي المسئول عن التخلص من السموم والكائنات الدقيقة الضارة (بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا) من الجسم وتعمل اللوزتان عن طريق حبس الجزيئات المستنشقة وإيصالها إلى الجهاز اللمفاوي ليتم تحييدها.

اعراض التهاب اللوزتين

تميل أعراض التهاب اللوزتين إلى الظهور بسرعة وتختفي في غضون ثلاثة إلى 14 يومًا، غالبًا بدون علاج قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

-البلع المؤلم (البلع)

-صعوبة البلع (عسر البلع).

-التهاب وتضخم اللوزتين

-جيوب أو بقع بيضاء على اللوزتين (إفرازات اللوزتين)

-تورم الغدد الليمفاوية ، غالبًا حول الرقبة (تضخم العقد اللمفية)

-حمى

-صداع الرأس

-إعياء وتعب

-بقع حمراء أو أرجوانية صغيرة على سقف فمك (نمشات)

يمكن أن تختلف الأعراض حسب نوع الفيروس أو البكتيريا المعنية، وكذلك عمر الفرد وصحته في حين أن معظم حالات التهاب اللوزتين حادة - بمعنى أنها تظهر وتتحلل بسرعة - فإنها يمكن أن تكون متكررة أيضًا (تنتكس عدة مرات في السنة) أو مزمنة (تستمر لأكثر من ثلاثة أشهر).

تشخيص التهاب اللوزتين

يعتمد تشخيص التهاب اللوزتين أولاً على الفحص البدني ومراجعة تاريخك الطبي في الحالات التي تظهر فيها أعراض التهاب الحلق (الحمى ، إفرازات اللوزتين ، تضخم الغدد الليمفاوية حول الرقبة ، وعدم وجود سعال) ، سيأخذ الطبيب مسحة من حلقك ويزرعها في المختبر لتأكيد وجود البكتيريا تستغرق نتائج المختبر عادةً ما بين 24 و 48 ساعة.

يمكن استخدام الاختبارات الجينية الأحدث والسريعة، وعلى الرغم من أنها أقل حساسية من مزرعة البكتيريا في الحلق ، إلا أنها قادرة على إرجاع النتائج في أقل من 10 دقائق.