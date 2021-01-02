شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من فشل السيطرة على تفشي سلالة فيروس كورونا الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع معدل الوفيات في إنجلترا مرة أخرى، حيث حذر العلماء من أن نظام المستوى الحالي ليس فعالًا بما يكفي لخفض الفيروس والحفاظ على سلامة البريطانيين

ودعا العلماء إلى قيود أكثر صرامة على البريطانيين حيث بلغ عدد الوفيات كورونا أكثر من 74000 في اليوم، حيث يستمر فيروس كورونا في إصابة المملكة المتحدة مع ارتفاع معدلات الإصابة في العام الجديد.



مستويات الإغلاق قد لا توقف طفرات كورونا

ووفقًا لبحث جديد حسبما ذكر تقرير جريدة " dailystar"، فإن السلالة الجديدة أكثر قابلية للانتقال من النسخة التي تمت مواجهتها لأول مرة العام الماضي.

تظهر الإحصائيات الواقعية أن العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة هو الآن مذهل يبلغ 2542.065، وأن العدد الإجمالي للوفيات مع 28 يومًا من الاختبار الإيجابي يصل إلى 74125.

وفي غضون ذلك، حذر العلماء من أنه ستكون هناك حاجة قريبًا لقيود أكثر صرامة لمكافحة المرض، حيث أظهر بحث جديد أجرته إمبريال كوليدج أن الإغلاق الثاني العام الماضي فشل في السيطرة على معدلات الإصابة.

وقال البروفيسور أكسل غاندي من إمبريال كوليدج في لندن لبي بي سي إن الاختلافات بين أنواع الفيروسات "شديدة للغاية"، وقال: "هناك فرق كبير في مدى سهولة انتشار الفيروس البديل، وهذا هو أخطر تغيير في الفيروس منذ أن بدأ الوباء".

هناك الآن دعوات متزايدة من المجتمع العلمي لمجموعة أكثر صرامة من القيود ، مثل أول إغلاق وطني، وقال البروفيسور جيم نايسميث من جامعة أكسفورد: "تمثل البيانات الواردة من إمبريال أفضل تحليل حتى الآن وتشير ضمناً إلى أن التدابير التي استخدمناها حتى الآن ، ستفشل - مع الفيروس الجديد - في تقليل معدل الإصابات.

وأضاف:" بعبارات أبسط ، ما لم نفعل شيئًا مختلفًا ، ستستمر سلالة الفيروس الجديدة في الانتشار ، والمزيد من الإصابات ، والمزيد من العلاج في المستشفيات والمزيد من الوفيات."