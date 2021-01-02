شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الموافقة على لقاح كوفاكسين الهندى لكورونا لعدم كفاية البيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة الخبراء بالهند أن البيانات التي قدمتها شركة بهارات بيوتك عن لقاح فيروس كورونا المحتمل الخاص بها "كوفاكسين'' ليست كافية لمنح الموافقة على الاستخدام الطارئ.

ووفقًا لتقرير موقع "Thehealthsite"، كان الملايين من الهنود ينتظرون بفارغ الصبر نتيجة الاجتماع اليوم بشأن الموافقة على اللقاح، وقالت مصادر رفيعة المستوى إن لجنة الخبراء المعنية بالمنظمة المركزية لمراقبة الأدوية أكدت أن البيانات التي قدمتها بهارات بيوتك عن لقاحها كوفاكسين ليست كافية لمنح الموافقة على استخدام الطوارئ وطلبت مزيدًا من المعلومات.

في غضون ذلك، ألمح المراقب العام للأدوية بالهند، يوم الخميس الماضى، إلى الموافقة على اللقاح وقالت إن البلاد ستتمتع "بعام جديد سعيد مع وجود شيء في متناول اليد".



الهند وموقفها من اللقاحات

كوفيشيلد أصبح أول لقاح يحصل على الموافقة في الهند

في وقت سابق، أوصت لجنة الخبراء، المكلفة بفحص مقترحات لقاح كورونا، بترخيص طارئ لمعهد أمصال الهند المصنع للقاح كوفشيليد حيث أصبح الآن أول لقاح يحصل على توصية للاستخدام الطارئ في الهند، وأبرم معهد أمصال الهند ومقره بيون شراكة مع شركة استرازينكا المالكه للقاح جامعة أكسفورد لإجراء التجارب السريرية وتصنيع "كوفشيليد" بينما تعاونت بهارات بيوتك مع المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) من أجل لقاح كوفاكسين.

3 مرشحين للقاح للحصول على الموافقة

عقدت اللجنة أيضًا اجتماعًا لتلقي دعوة بشأن ترخيص الاستخدام الطارئ الذي يطلبه معهد أمصال الهند وبهارات بيوتك و فايزر الأمريكية لمرشحي لقاحات فيروس كورونا، وكانت شركة فايزر هي الأولى التي تقدمت بطلب للحصول على الموافقة السريعة في 4 ديسمبر ، تلاها معهد أمصال الهند وبهارات بيوتك في 6 و 7 ديسمبر على التوالي.