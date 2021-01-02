ما هي مخاطر جمع البصل والبطاطا معاً؟

السبت 2 يناير 2021

غالباً ما تحفظ سيدات المنازل البطاطا والبصل في سلة واحدة أو في سلال توضع جنباً إلى جنب. ويبدو بحسب الخبراء أن هذا أمر خاطئ ويمكن أن يسبب تعفن كلا النوعين من الخضار.



ووفقا لمجلة لها، يعود السبب إلى أنهما يُحدثان الرطوبة في أي مكان يتم تخزينهما فيه، وأن هذا يمكن أن يسرع عملية فسادهما. ولهذا من الضروري الحرص على تخزين حبّات البطاطا في أماكن باردة وجافة ومظلمة، أي بدرجة حرارة أقل من تلك العادية. ومن المهم أن يكون المكان معرّضاً للهواء أيضاً.

ويمكن أيضاً وضع تلك الحبات في كيس من الورق من أجل حفظها في الثلاجة. كذلك من الممكن حفظ البصل على درجة الحرارة العادية، ولهذا يُنصح بوضع الحبّات في كيس ورقي أو في سلة خارج الثلاجة.

أما النصيحة الأفضل في هذا السياق فهي عدم شراء كمية كبيرة من كل منهما لأن هذا يمكن أن يسبب تعفن الكثير من الحبّات ويدعو إلى رميها في سلة المهملات.