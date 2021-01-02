شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التين المجفف على الريق: حقيقة أم خرافة؟ والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021

يمتاز التين المجفف باحتوائه على كميات مركزة من العناصر الغذائية المفيدة إضافة إلى العديد من الفيتامينات والتي من أبرزها فيتامين ب وحمض الفوليك، كما يحتوي على مضادات الأكسدة وعدة معادن مهمة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والمنغنيز والفسفور مما يزيد من فوائد التين المجفف على الصحة، وفقا لويب طب.



لا يوجد ما يثبت فوائد التين المجفف سواء على الريق أو بعد تناول الطعام، ولكن بالمجمل فيما يأتي فوائد التين المجفف المحتملة:

1. الحفاظ على صحة العظام

عند تناول كوب واحد من التين المجفف فذلك يعادل ربع الاحتياج اليومي من الكالسيوم وأثبتت دراسة أجريت في ماليزيا عام 2018 فعالية التين المجفف في التقليل من مشكلة هشاشة العظام؛ بسبب احتوائه على معادن مفيدة للعظام مثل: الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم والفسفور.

2. المساعدة على تقليل الوزن

يساعد تناول التين المجفف بكميات معتدلة على التخفيف الوزن، من خلال احتوائه على نسبة وفيرة من الألياف التي تعمل على زيادة الشعور بالشبع، كما يتميز التين المجفف بحلاوة مذاقه دون إضافة أي نوع من السكريات، مما يجعله خيارا صحيا وأقل سعرات حرارية من الحلويات والسكاكر المصنعة.

3. الحصول على شعر صحي وبشرة جذابة

يحتوي التين المجفف على مواد مضادة للأكسدة والتي بدورها تعمل على التقليل من ظهور علامة تقدم سن البشرة، كما يحتوي التين المجفف على مضادات ميكروبية طبيعية تحمي من العدوى الميكروبية التي تؤثر على صحة البشرة.

من جهة أخرى يحتوي التين المجفف على عنصري الحديد والزنك اللذين يحافظان على صحة الشعر ويقللان من نسبة تساقطه.

4. التين مقاوم طبيعي لمرض السكري

رغم احتواء التين المجفف على كمية معتدلة من السكر إلا أنه يساعد على مقاومة مرض السكري، وذلك بسبب وجود مركبات عديدة فيه تقلل من ارتفاع السكر في الدم، أهمها فيتامين هـ، بالإضافة إلى الألياف.

5. تحسين عملية الهضم

يعد التين المجفف من الفاكهة الغنية جدًا بالألياف والتي تسهل من حركة الأمعاء طبيعيًا؛ مما يجعلها علاجا طبيعيا لمشكلة الإمساك والبواسير.

6. الحفاظ على صحة القلب

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التين المجفف على التقليل من أمراض القلب، كما تساعد الألياف الموجودة فيه أيضًا على تخفيض نسبة الكولسترول في الدم.

7. الحماية الأعصاب والعضلات

يحتوي التين المجفف على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد الأعصاب على القيام بوظائفها ويساهم في عملية انقباض العضلات.

محاذير تناول التين المجفف

بسبب عدم وجود ما يثبت فوائد التين المجفف على الريق، لنتعرف على محاذير تناوله في الاتي ذكره:

تداخلات دوائية: يحتوي التين المجفف على فيتامين ك، وعند تناول الأدوية التي تزيد من ميوعة الدم مثل دواء الوارفارين، يجب تحديد كميات الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك مثل التين المجفف، وفي حالات معينة قد يطلب الطبيب من المريض توقيفها.

مشاكل هضمية: قد يؤدي تناول الكثير من التين المجفف للإصابة بالإسهال، نتيجة احتوائه على كمية وفرة من الألياف.

حساسية التين: قد يعاني البعض من حساسية التين وبالأخص الطازج منه، ولكن المعظم يستطيع تناول التين المجفف.