شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسمح بدمج جرعتين من لقاح أكسفورد وفايزر معًا رغم المخاطر وعدم تجربتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدثت الحكومة البريطانية إرشاداتها بعد ترخيص لقاح أسترازينكا وأكسفورد للاستخدام في المملكة المتحدة، وأوضحت أنه من الممكن دمج جرعة من لقاح "أكسفورد" مع جرعة من لقاح "فايزر"، لكن يرى بعض الخبراء والمسئولين الحكوميين أن خلط لقاحين مختلفين معًا لتوفير حماية أقوى من عدوى فيروس كورونا لا يزال يمثل إستراتيجية محفوفة بالمخاطر وغير مختبرة.





وبحسب موقع "إنسايدر" قال الخبراء الحكوميين إنه يمكن خلط الجرعتين إذا كان "اللقاح نفسه غير متوفر، أو إذا كان اللقاح الأول الذي تم استلامه غير معروف، فمن المعقول تقديم جرعة واحدة من المنتج المتاح محليًا لإكمال الجدول الزمني".

وقالت الحكومة البريطانية في توجيهاتها الجديدة أنه "لا يوجد دليل على قابلية تبادل لقاحات كورونا".

قال الدكتور فيليس تيان، طبيب الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا، لصحيفة نيويورك تايمز: "من المحتمل أن مزج اللقاحات المختلفة معًا يمكن أن يوفر للأشخاص حماية أقوى من العدوى - ويطلق المسئولون الحكوميون في المملكة المتحدة ما يسمى بتجربة "المزيج والمطابقة''، لمعرفة ما إذا كان الأمر كذلك.

وقالت كيت بينجهام ، رئيسة فريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة: "الفكرة هي أنه يمكنك تعظيم قوة الاستجابة المناعية لحماية الناس".

أجازت بريطانيا لقاحين مختلفين للاستخدام في حالات الطوارئ حتى الآن أولاً، تم إعطاء لقاح Pfizer / BioNTech الضوء الأخضر في المملكة المتحدة في 2 ديسمبر، ثم تبع ذلك لقاح AstraZeneca / جامعة أكسفورد، في 30 ديسمبر وتم تصميم كل اللقاحين ليتم إعطاؤهما كجرعتين ، بفاصل عدة أسابيع لكنهما ليسا من نفس النوع من اللقاحات، ولم يتم تصميمهما ليتم أخذهما معًا.

لقاح فايزر هو نوع جديد من لقاح الحمض النووي الريبي المرسال، بينما تستخدم AstraZeneca تقنية ناقلات الفيروس من خلال العمل معًا، من المحتمل أن يتمكنوا من تزويد الأشخاص بجرعة قوية واحدة إلى اثنتين من استجابة الفيروس الخلوي الجيد (من AstraZeneca) والأجسام المضادة الجيدة (من شركة Pfizer) .

قالت بينجهام: "تمنع الأجسام المضادة امتصاص الفيروسات في الخلايا، والخلايا التائية الخلوية تحدد تلك الخلايا المصابة وتخرجها من الأفضل أن يكون لديك كلاهما."

لكن جون مور، خبير اللقاحات في جامعة كورنيل ، يريد المزيد من الأدلة على أن الاستراتيجية يمكن أن تنجح حقًا قبل التوصية بها، وقال مور لصحيفة التايمز إن المسؤولين "يبدو أنهم تخلوا عن العلم تمامًا الآن ويحاولون فقط تخمين طريقهم للخروج من الفوضى".

تعرضت المملكة المتحدة مؤخرًا لمزيد من الإصابات بفيروس كورونا ، وهي موجة تصاعدية يغذيها جزئيًا ما يُشتبه في أنه نوع سريع الانتشار لفيروس كورونا البديل الجديد ، المسمى B.1.1.7 ، ليس أكثر فتكًا، ويتوقع الخبراء أن اللقاحات ستنجح في مكافحته أيضًا.

تسعى بريطانيا الآن إلى تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص بجرعة واحدة من لقاح كورونا، قبل إعطائهم حقنة التعزيز الثانية.

وقال مسئولون بريطانيون في بيان يوم الثلاثاء الماضى"في هذه المرحلة من الوباء، فإن إعطاء الأولوية للجرعات الأولى من اللقاح لأكبر عدد ممكن من الأشخاص في قائمة الأولويات سيحمي أكبر عدد من الأشخاص المعرضين للخطر بشكل عام في أقصر وقت ممكن"، وأقل من 1.5٪ من الأشخاص في المملكة المتحدة حصلوا على لقاحات حتى الآن.