شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانى يصاب بـ"تسمم الماء" بعد شرب كميات كبيرة أملا فى علاج أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر عدد من الخرافات المرتبطة بفيروس كورونا والوقاية منه أو علاجه، ومن أبرزها أن شرب الماء بكثرة يساعد في القضاء على الفيروس أو تقليل خطر الإصابة به، لكن هذا الأمر غير صحيح تماما، وكاد أن يتسبب قيام رجل بريطاني بشرب كمية كبيرة من الماء لعلاج أعراض فيروس كورونا في وفاته فحدث له ما يسمى بـ "تسمم الماء"، وتم نقله للمستشفى وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا".

وكان الأطباء قد نصحوا "لوك ويليامسون"، وهو رجل يبلغ من العمر 34 عامًا من باتشواي، بريستول في بريطانيا ، بشرب 2 لتر من الماء يوميًا بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا لكن "ويليامسون" ذهب إلى أبعد من ذلك وضاعف فقط كمية الماء الموصى بها.

وللتخلص من أعراض فيروس كورونا سريعًا، بدأ في شرب 5 لترات من الماء يوميًا، مما أدى إلى إدخاله لاحقًا إلى وحدة العناية المركزة.

وأبلغ الأطباء أن الاستهلاك المفرط للمياه تسبب في تسمم الماء الذي يحدث خللاً في وظائف الدماغ، وكان عليه البقاء في وحدة العناية المركزة لمدة 2-3 أيام فقط ثم خرج من المستشفى.

فوائد الماء

الماء ضروري للحياة، حيث أن حوالي 60 % من جسمك يتكون من الماء، لذلك ، من المهم شرب الكثير من الماء في اليوم للحفاظ على الوظيفة الداخلية للجسم.

يحمل الماء المغذيات إلى الخلايا ويزيل السموم وينظم درجة الحرارة ويسمح للجسم بامتصاص واستيعاب المعادن والفيتامينات والأحماض الأمينية والجلوكوز ومواد أخرى.

يوصى الأطباء بشرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء يوميًا للبقاء بصحة جيدة ولياقة بدنية، وبينما نحتاج جميعًا إلى الكثير من الماء للحفاظ على صحة جيدة ، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى مضاعفات صحية خطيرة.

الكمية الموصى بها لشرب الماء

عندما تشرب الكثير من الماء، يمكن لكليتيك بسهولة التخلص من الفائض ومع ذلك ، حتى أعضائنا الداخلية لها حدودها تستطيع الكلى أن تفرز حوالي 1 لتر فقط في الساعة.

لذا، فإن السرعة التي تشرب بها الماء لها دور مهم تلعبه أيضًا إذا كنت تشرب الكثير بسرعة كبيرة ، فستكون الكلى مثقلة ولن تكون قادرة على أداء مهمتها. يمكن أن يؤدي شرب 3-4 لترات من الماء في فترة قصيرة بسهولة إلى نقص صوديوم الدم ، وهي حالة ينخفض ​​فيها تركيز الصوديوم في الجسم.

وأوصت الأكاديمية الوطنية للطب في عام 2004 النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 30 عامًا باستهلاك حوالي 2.7 لتر من الماء يوميًا والرجال من نفس العمر حوالي 3.7 لتر يوميًا.

ماذا يحدث عند شرب الكثير من الماء؟

شرب الكثير من الماء يؤدي إلى نقص صوديوم الدم وفي أسوأ حالات التسمم بالماء.

يحتاج جسمنا إلى قدر من الإلكتروليتات مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد والمغنيسيوم في مجرى الدم للحفاظ على تقلص عضلاتنا وعمل الجهاز العصبي ومستويات القاعدة الحمضية في الجسم.

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الماء إلى اختلال نسبة الإلكتروليتات في الجسم. يمكن أن يؤدي انخفاض مستوى الصوديوم في الجسم إلى نقص صوديوم الدم وقد تشمل الأعراض التعب والضعف والمشي غير المستقر والتهيج والارتباك والتشنجات.

في أسوأ الحالات ، يمكن أن يسبب تسمم الماء في هذه الحالة لانخفاض ​​مستوى الصوديوم في الجسم أكثر من اللازم والصوديوم ضرورى لتنظيم توازن السوائل داخل الخلايا ، ويمكن للدماغ أن ينتفخ اعتمادًا على مستوى المضاعفات ، ويمكن أن يؤدي تسمم الماء إلى غيبوبة أو حتى الموت.