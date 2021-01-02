شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أسباب الصداع بعد الأكل وكيفية علاجه؟ والان مع التفاصيل

السبت 2 يناير 2021

هل سبق وأن عانيت من قبل من صداع بعد الأكل؟ يوجد العديد من الأسباب وراء ذلك، تعرف هنا على أسباب الصداع بعد الاكل.



تتمثل أسباب الصداع بعد الأكل بما يأتي:

1. انخفاض مستوى السكر في الدم

إن انخفاض السكر في الدم من أهم أسباب الصداع بعد الأكل فهو يتسبب بصداع نصفي أو نوع اخر من الصداع، ويحدث انخفاض مستوى السكر في الدم لسببين، وهما كالاتي، وفق لويب طب:

عادات الطعام السيئة

ينخفض مستوى السكر في الدم نتيجة عادات الطعام السيئة، ولا يقتصر الأمر على انخفاض سكر الدم فهي قد تسبب أيضًا بعض الأمراض المزمنة في حال الاستمرار بها، وأبرز تلك العادات ما يأتي:

تناول أطعمة غنية بالسكريات.

تناول أعداد كبيرة من وجبات الطعام في اليوم الواحد.

تناول الأطعمة بأوقات غير منتظمة أو متأخرة.

تناول وجبات دسمة كالوجبات السريعة التي قد تؤدي لحدوث نقص سكر الدم التفاعلي، مما يزيد من احتمالية الشعور بالصداع.

أسباب مرضية

ينخفض مستوى السكر في الدم نتيجة بعض الأمراض والاضطرابات، ومنها:

مرض السكري.

أورام في الجهاز الهضمي.

عدم انتظام مستوى الهرمونات بالجسم.

2. اضطراب المفصل الفكي الصدغي (TMJ)

يربط المفصل الفكي الصدغي الفك السفلي مع جزء من الجمجمة، ويقع بالقرب من شحمة الأذن، إن حدوث أي اضطراب في المفصل أثناء المضغ يؤدي للصداع بعد الأكل.

ويمكن تحديد أن هناك خلل بالمفصل الفكي الصدغي إن وجدت الأعراض الاتية:

صوت طقطقة بالفك من إحدى الجهات القريبة من شحمة الأذن أثناء المضغ.

الشعور بالضيق عند فتح الفك وغلقه.

الشعور بالأم في المفصل الفكي الصدغي.

3. حساسية الطعام

يعاني البعض من التحسس تجاه أنواع معينة من الأطعمة مسببة لهم صداع بعد تناولها، وتعد حساسية الطعام من الأسباب المتغيرة من شخص لآخر.

4. التحفيز البارد

تؤثر الأطعمة والمشروبات الباردة على الأوعية الدموية المتواجدة حول الأعصاب بمنطقة الوجه، مما يؤدي إلى صداع يتراوح من خفيف إلى شديد.

ويتميز الصداع الناتج من التحفيز البارد بأنه مباشر ويحدث أثناء المضغ.

عدم تناول الأطعمة الاتية قد تكون سببًا للتخلص من الصداع لبعض الأشخاص وليس للجميع فطبيعة الأجسام مختلفة عن بعضها، ومن هذه الأطعمة ما يأتي:

الجبن الناضج، مثل: جبن الشيدر، والجبن السويسري، وجبن البارميزان، وجبن الايمنتال، بينما يسمح بتناول الجبن الكريمي والجبن الأمريكي.

الشوكولاتة.

أنواع الأطعمة المخمرة، والمتبلة، والمخللة.

البقوليات، مثل: الفول، والفاصوليا، والبازلاء.

زبدة الفول السوداني، والمكسرات.

الأطعمة التي تحتوي على الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، كصلصة الصويا، والملح المتبل، وملينات اللحوم.

السجق، وكبد الدجاج، واللحوم المعلبة.

الأطعمة والمشروبات المثلجة، مثل: البوظة.

المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل: المشروبات الغازية، والشاي، والقهوة، إذ إن الحد الأقصى المسموح لتناولها يجب ألا يتعدى الكوبين يوميًا، بحيث لا تتجاوز كمية الكافيين المتناولة 200 مليغرام يوميًا.

بعض أنواع الفواكه، مثل: الموز، والأفوكادو، والخوخ الأحمر، والتين، والبابايا، والزبيب، والحمضيات، إذ إن الحد الأقصى المسموح لتناولها نصف كوب يوميًا.

تتمثل طرق علاج الصداع بعد الأكل بما يأتي:

1. تغيير أنماط الطعام السيئة

فيجب تغيير جميع الأنماط الاتية:

تجنب تناول وجبة الفطور متأخرًا.

تجنب تناول وجبات دسمة جدًا وبكميات كبيرة.

تجنب تناول أطعمة بأوقات متأخرة.

تجنب تناول المثلجات والأطعمة الباردة جدًا.

2. استشارة الطبيب

يجب مراجعة الطبيب إن كان الصداع بعد الأكل ناتج عن الاتي:

اضطراب المفصل الفكي الصدغي.

انخفاض مستوى السكر المسبب للصداع نتيجة مرض السكر.