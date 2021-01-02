الهند تواجه كورونا بتطعيم 30 مليونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الهند تطعيم 30 مليونا من العاملين في الخطوط الأمامية بلقاح فيروس كورونا المستجد كمرحلة أولى في حملة التطعيم ضد المرض.

وذكر وزير الصحة الهندي، هارش فاردهان في تغريدة له على "تويتر"، أن البلاد تعتزم تطعيم 30 مليون من العاملين في الخطوط الأمامية في المرحلة الأولى من التطعيمات.



وأضاف الوزير أن المجموعة الأولى ستشمل 10 ملايين من موظفي الرعاية الصحية.

وتضع الحكومة أيضا اللمسات النهائية لخطط تطعيم 270 مليون شخص آخرين، لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، من بينهم كبار السن، بحلول تموز/يوليو 2021.

وتابع الوزير أن الهند تعتزم جعل اللقاحات متاحة بالمجان في مختلف أنحاء البلاد.

وعلى الرغم من أن حالات الإصابة اليومية في الهند تراجعت عن الذروة في أيلول/سبتمبر الماضي، مازالت البلاد تشهد ثاني أكبر حالات تفش للفيروس وتواجه أول انكماش اقتصادي لها خلال العام بأكمله منذ عام 1980.