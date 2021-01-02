فيتنام تسجل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فيتنام، السبت، تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا، والتي تنتشر حالياً بوتيرة سريعة في بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان إنه تم رصد النوع الجديد من الفيروس لدى سيدة أربعينية عائدة إلى فيتنام من بريطانيا وخضعت للحجر الصحي لدى وصولها ثم تأكدت إصابتها بالفيروس في 24 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لوكالة "رويترز".



وقطعت الدول في جميع أنحاء العالم روابط السفر مع بريطانيا لوقف انتشار الفيروس المتحور الجديد، الذي يقول العلماء إنه أسرع انتقالاً بين الناس بما يتراوح بين 40 إلى 70% مقارنة بالفيروس الأصلي.

وتمكنت فيتنام، مع اتخاذ إجراءات حجر صحي وتتبع صارمة، من احتواء بؤر تفشي الفيروس سريعاً، ما أتاح لنشاطها الاقتصادي بالانتعاش على نحو أسرع من كثيرين في آسيا، وسجلت 1474 إصابة و35 وفاة فقط حتى الآن.