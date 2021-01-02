شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تنتظر اليوم إقرار الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح أكسفورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل لقاح كوفيشيلد، وهو اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد وشركة استرازينيكا على توجيه من لجنة الخبراء للاستخدام في حالات الطوارئ في الهند، ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite "وافقت هيئة تنظيم الأدوية في الهند على اللقاح للاستخدام الطارئ، ومع ذلك ، فإن الموافقة الأخيرة للمراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) في انتظار توصية لجنة الخبراء المعنية بالاستخدام الطارئ للقاح كوفشيليد من Oxford-AstraZeneca.



الهند والموافقة على لقاح أكسفورد

وأصبحت الهند الآن الدولة الثالثة بعد المملكة المتحدة والأرجنتين التي توافق على اللقاح في مكافحة كورونا، ودخل معهد أمصال الهند في شراكة مع Oxford-AstraZeneca لإجراء التجارب السريرية وتصنيع "Covishield"، ووفقًا لمصادر، ستمهد الموافقة الطريق لطرح اللقاح في الهند، التي لديها أيضًا أكبر عدد من الإصابات في العالم، بعد الولايات المتحدة، وسيبدأ الطرح اعتبارًا من 6 يناير.

ووفقا لتقرير جريدة الديلى ميل من المقرر أن توافق الهند على لقاح جامعة أكسفورد اليوم وقد خزنت بالفعل 50 مليون جرعة وهو ما يعادل 50 ضعف الكمية التي تمتلكها المملكة المتحدة على استعداد للذهاب، بسبب القدرة التصنيعية الفائقة للهند القادرة على إنتاج المزيد من لقاح أكسفورد أسترازينيكا مقدمًا، وستبدأ قريبًا في تلقيح سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص.

وأصبح تفشي كورونا في الهند حتى الآن أقل حدة في الهند منه في البلدان الأخرى ، حيث يبلغ معدل الإصابة الحالي 12 حالة لكل مليون شخص مقارنة بـ 633 حالة لكل مليون في المملكة المتحدة.