رئيس هيئة الأركان العامة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

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تلقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ،اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.