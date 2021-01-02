شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة. والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:31 صباحًا, 2 يناير 2021 م
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تلقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ،اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.