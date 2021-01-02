صحة ورشاقة

رئيس هيئة الأركان العامة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

0 نشر
محمد الشيخ 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان العامة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد – 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة. والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل ساعة واحدة - 11:31 صباحًا, 2 يناير 2021 م

المناطق_ الرياض

تلقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي ،اليوم، في مقر مركز لقاحات كورونا COVID-19 بالرياض بأرض المعارض والمؤتمرات، الجرعة الأولى من لقاح كورونا “كوفيد – 19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا