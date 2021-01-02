15 سؤالا عن لقاح كورونا.. و"الصحة الإماراتية" تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة للتوعية بأهمية لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تحت عنوان "يدا بيد نتعافى".

وتهدف الحملة إلى تحفيز كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في دولة الإمارات على تلقي لقاح "كوفيد-19" .



وفي هذا الإطار، أصدرت مجموعة من المعلومات والحقائق عن لقاح فيروس كورونا المستجد بهدف طمأنة مجتمع دولة الإمارات ورفع الوعي بكفاءة اللقاح وأمانه، من خلال الاستناد على الحقائق والنتائج الإيجابية للقاح.



ما الفوائد المتوقعة من أخذ اللقاح "كوفيد -19"؟

أخذ لقاح "كوفيد-19" يمكنك من الحصول على مناعة مكتسبة بصورة أجسام مضادة ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما يوفر الحماية للأشخاص المحيطين بك لاسيما الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفاته.

هل أخذك للقاح "كوفيد – 19" يمكن أن يتسبب في إصابتك بفيروس كورونا؟

لا يكمن إصابتك بالفيروس عند أخذ اللقاح حسب الدراسات المتوفرة حاليا، لكن يجب أن تتذكر أنه لكي تحصل على مناعة فعالة لابد من أخذ جرعتين والفترة ما بين الجرعتين من 21 يوم الى 28 يوم ولم يتم تحديد حتى الآن مدة الحماية التي يوفرها اللقاح.

هل هناك أي آثار جانبية متوقعة للقاح؟

قد تحدث بعض الآثار الجانبية الشائعة مثل: الألم في موقع الحقن، الحمى، والصداع، الشعور بالتعب، وآلام العضلات، والخمول. عادة ما تزول العوارض الخفيفة دون الحاجة إلى علاج.

من هم الذين يجب عليهم عدم أخذ اللقاح؟

1) من لديه حساسية شديدة من اللقاحات سابقا أو المواد الأخرى





2) النساء الحوامل والمرضعات والنساء اللواتي يخططن للحمل في الثلاث شهور القادمة

3) من لديهم تاريخ مرضى للإصابة شديدة بمرض كورونا

هل التطعيم إجباري أم إختياري؟

التطعيم إختياري

من أي عمر يمكن أخذ اللقاح؟

من عمر 18 عاما فما فوق

هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراءات الحجر المنزلي أو المؤسسي؟

لا يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من الإجراءات المتعلقة بالحجر المنزلي أو المؤسسي وعليهم الالتزام حسب التعليمات الصادرة من الجهات المعنية.





هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراء فحوصات الكشف عن "كوفيد- 19"؟

حتى الآن لا يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من إجراء فحوصات "كوفيد- 19" عندما يتطلب الأمر من قبل الجهات المعنية.

هل سيتم إعفاء الأشخاص الذين أخذوا اللقاح من إجراء فحوصات الكشف عن "كوفيد- 19" لغرض السفر أو في المطار؟

حتى الآن لا يتم إعفاء هؤلاء الأشخاص من إجراء فحوصات "كوفيد- 19" لغرض السفر.

هل هناك قيود بعد أخذ التطعيم؟

لا توجد قيود، يعود الشخص لممارسة حياته الطبيعية مع الأخذ في الاعتبار اتباع كافة التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

هل يمكن للأشخاص الذين أصيبوا مُسبقا بفيروس "كوفيد - 19" أخذ اللقاح؟

نعم ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع الجهات الصحية.





هل عندما أخذ اللقاح "كوفيد – 19" يمكنني التوقف عن اتباع الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا؟

لا يمكنك التوقف عن اتباع التدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا وسط المجتمع من لبس الكمام والتباعد الجسدي وغسل اليدين.

هل سيعطي التطعيم مناعة دائمة أم سيكرر سنويا؟

بما أنه لقاح جديد فلا تتوفر المعلومات الكافية بهذا الشأن حتى الآن.

ماذا تفعل إذا واجهت أي آثار جانبية بسبب اللقاح؟

يمكنك التوجه إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى أو التواصل مع مركز اتصال الجهة الصحية.

أين يمكن الحصول على مزيد من المعلومات؟

يمكنك التواصل مع مركز اتصال:

وزارة الصحة ووقاية المجتمع 80011111

مركز قيادة عمليات دائرة الصحة أبوظبي 8001717

هيئة الصحة بدبي 800342