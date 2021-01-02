شكرا لقرائتكم خبر عن «يونسكو» توقع اتفاقية إنشاء أول كرسي للمنظمة للتراث المغمور بالمياه في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، وجامعة الاسكندرية، اتفاقية لإنشاء أول كرسي جامعي للمنظمة يكون معنى بالتراث الثقافي المغمور بالمياة، ويعد الأول من نوعه في الجامعة.

ووقع الاتفاقية أودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، والدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، الاتفاقية لإنشاء الكرسي الذي سيكون مقره مركز الآثار البحرية بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، ويعتبر كرسي اليونسكو في التراث الثقافي المغمور بالمياة، هو أول كرسي جامعي يتم إنشاؤه في جامعة الإسكندرية.

بدوره قال «قنصوه»، في تصريحات عقب توقيع الاتفاقية، أن كراسي اليونسكو الجامعية تعتبر بمثابة مشروعات مشتركة ما بين مؤسسات التعليم العالي ومنظمة اليونسكو وذلك من أجل تعزيز المعرفة والتعليم والبحث في أحد المجالات الذي يمثل أولوية بحثية مشتركة لكل من المؤسسة التعليمية واليونسكو.

وأضاف أن برنامج كراسي اليونسكو الجامعية لمؤسسات التعليم العالي توفر منصة للحوار وفرص لتبادل المعرفة والخبرات على المستوى الدولي، كما يعمل كرسي اليونسكو كمركز تميز يساهم في بناء قدرات مؤسسات التعليم العالي من خلال تبادل المعارف، وتشجيع التعاون الدولي في إطار التنمية المستدامة.

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن كرسي اليونسكو الجامعي في التراث الثقافي المغمور بالمياة، يديره الدكتور عماد خليل، أستاذ الآثار البحرية وعضو اللجنة الاستشارية العلمية والفنية لمنظمة اليونسكو، ويهدف كرسي اليونسكو في مجال التراث الثقافي المغمور بالمياه إلى رفع الوعي العام بذلك التراث ولا سيما في البلدان العربية والإفريقية، وتشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، كما يهدف إلى بناء كوادر متخصصة في مجال الآثار البحرية والغارقة، وتقديم الاستشارة العلمية والفنية لمختلف الجهات المعنية بالتراث الثقافي الغارق، بما في ذلك البحث، والتوثيق، والحفظ والعرض العام.

ويقوم المشروع بعقد دورات تدريبية إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال الآثار المغمورة بالمياه، والسعي نحو إدخال هذا التخصص ضمن المقررات الجامعية في المنطقة، إلى جانب التعاون مع مختلف المنظمات المعنية بالتراث مثل شبكة اليونسكو الجامعية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، المجلس الدولي للمواقع والآثار، وغيرها.

يشار إلى أنه يوجد حتي الآن على مستوي العالم 833 كرسي جامعي لمنظمة اليونسكو في 114 دولة.