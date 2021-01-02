شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: ارتفاع عدد الحاصلين على لقاح كورونا لأكثر من 10.3 مليون بـ29 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أكبر حملة تطعيم في التاريخ لمواجهة فيروس كورونا وتم إعطاء أكثر من 10.3 مليون جرعة في 29 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج الأمريكية وستشهد الفترة المقبلة تقديم مليارات أخرى في أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

وبدأت التطعيمات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 3.17 مليون جرعة وفقًا لإحصاء بلومبرج وبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

لقاحات في جميع أنحاء أمريكا

في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، تم تطعيم 1٪ من السكان وتم إعطاء 26٪ من الجرعات طلقات الموزعة على الولايات الأمريكية، وتدير الولايات المتحدة مخصصات الدولة من لقاح فايزر و بايونتك، بالإضافة إلى جرعة مودرنا، بهدف توزيع 20 مليون جرعة أوائل يناير الجارى يتطلب كلا اللقاحين جرعتين تفصل بينهما عدة أسابيع يتم الاحتفاظ بالجرعات الثانية في الاحتياط حتى تصبح جاهزة للتناول.

جهد عالمي لوقف كورونا

تم الآن السماح باستخدام لقاح فايزر وبايونتك في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، وبدأت حملات التطعيم في 29 دولة على الأقل تم العثور على هذه الجرعه واللقاح من موديرنا لتقليل عدوى فيروس كورونا بنسبة 95٪ في تجارب عشرات الآلاف من المتطوعين.

حصل لقاح من شركة استرازينيكاAstraZeneca Plc وجامعة أكسفورد على أول ترخيص رئيسي له، من المملكة المتحدة ، في 30 ديسمبر كما أجازت الصين لقاح سينوفارم للاستخدام العام ، بهدف تطعيم 50 مليون شخص هناك بحلول أوائل فبراير.

وحصلت بلدان أخرى على السبق في التطعيمات وافقت الصين وروسيا على اللقطات الخاصة بهما في يوليو وأغسطس، قبل أن يتم اختبارهما بالكامل منذ ذلك الحين، أدارت البلدان ملايين الجرعات.

السباق لإنهاء الوباء

تم إعطاء أكثر من 10.3 مليون جرعة في 29 دولة، الصين 4 ملايين و500 ألف، الولايات المتحدة 3،169،818 مليون شخص، المملكة المتحدة 947206 ألف شخص.

وفى محاولة لإغاثة من أسوأ جائحة منذ قرن، أبرمت البلدان صفقات لتأمين الوصول إلى اللقاح تم بالفعل تخصيص 8.25 مليار جرعة، سيكون ذلك كافيًا لتغطية أكثر من نصف سكان العالم (تستخدم معظم اللقاحات جرعتين)، إذا تم توزيع اللقاحات بالتساوي لكن هذا لم يحدث جمعت الدول الغنية صفقات توريد واسعة النطاق، كما أن متطلبات التخزين شديد البرودة تجعل من الصعب توصيل بعض اللقاحات إلى الأماكن النائية قد تضطر بعض البلدان إلى الانتظار حتى عام 2022 أو بعد ذلك قبل أن تتوفر الإمدادات على نطاق واسع.

تعتبر الجرعتين من لقاح أسترازينكا هي الرائدة في وقت مبكر، مع اتفاقيات الشراء المسبق التي من شأنها أن تغطي 1.46 مليار شخص أي أكثر من ضعف عدد أي مرشح آخر في المجموع

وستحصل العشرات من البلدان على اللقاحات من خلال كوفاكس، وهو اتحاد تدعمه منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات.