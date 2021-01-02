اقوى 5 تمارين لدهون الظهر العنيدة 

تتوفر العديد من التمارين الرياضية لدهون الظهر اي التي تعمل على تذويبها والتي يمكن ممارستها بسهولة في المنزل. ولهذا يكفي تعلم الخطوات التي تساعد على ذلك وتطبيق التعليمات بدقة من اجل الحصول على النتيجة المطلوبة. ومع اتباع نظام حياتي وغذائي صحي من الممكن التخلص من الدهون التي تتراكم عند جانبي الخاصرتين. كما يمكن الاستفادة اكثر من افضل 5 تمارين لدهون الظهر العنيدة.

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في حال الرغبة في ممارسة الرياضة في المنزل من الممكن اختيار تمارين لدهون الظهر سهلة وسريعة التطبيق.

تمرين الجسر



1 يتم الاستلقاء على الظهر وثني الركبتين الى اعلى.

2 توضع القدمان على الارض بشكل ثابت.

3 تشد عضلات البطن مع ابقاء الرأس والركبتين على الارض.

4 ترفع الارداف الى اعلى على ان يتم تشكيل خط مستقيم بواسطة الصدر والبطن والركبتين.

5 يمكن الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 3 ثوان مع التنفس بالشكل الصحيح.

6 يجب تكرار التمرين 30 مرة يومياً ضمن 5 مجموعات.





1 من اجل ممارسة هذا التمرين الذي يساعد على بناء العضلات وتذويب الدهون التي تتراكم في منطقة الخاصرتين والظهر، يجب الجلوس كما في القارب.

2 يتم سحب حبل شُد الى اشياء ثقيلة من الجانبين او حمل الاثقال او الاستعانة بآلة خاصة والقيام بحركة التجذيف من الأمام إلى الخلف.

3 من اجل الاسفتادة من هذا التمرين يمكن تنفيذ الحركة نفسها ما يقرب من 40 الى 50 مرة.

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تمرين سوبرمان

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1 يساعد هذا التمرين على تقوية العضلات في محيط العمود الفقري وفي جعل الظهر اكثر قوة. كما انه يحد من تراكم الدهون الضارة على جانبيه. ومن اجل ممارسته يجب الاستلقاء على البطن.

2 يتم مد الذراعين امام الرأس.

3 ترفع الذراع اليمنى مع الرأس والجزء الأعلى من الجسم والساق اليسرى الى اعلى.

4 يتم الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 5 الى 10 ثوان.

5 يحب استعادة الوضعية الاساسية ثم تكرار العملية نفسها مع رفع الذراع اليسرى والجزء الاعلى من الجسم والساق اليمنى. ويمكن رفع الذراعين والساقين معاً.

6 من اجل الاستفادة من هذا التمرين من الافضل ممارسته يومياً ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها 3 حرات لكل جانب.

تمرين التمدد



1 من اجل القيام بهذا التمرين بالطريقة الصحيحة يجب اولاً الاستلقاء على البطن.

2 يتم مد اليدين على جانبي الجسم بشكل مستقيم.

3 يجب الحرص على ان تلامس اليدان الوركين.

4 يتم تنشق الهواء بعمق ورفع الجزء الاعلى من الجسم من دون تحريك القدمين.

5 بعد هذا يجب ان يستعيد هذا الجزء وضعيته الاساسية مع لفظ الانفاس.

6 يتم تكرار التمرين من 6 الى 8 مرات يومياً. فهو يعمل على شد عضلات معظم انحاء الجسم العليا ويحرك تلك الخاصة بالظهر ويساهم في حرق الدهون التي تتجمع فيه.



تمرين رفع الساق

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1 يعتبر هذا التمرين من افضل التمارين لدهون الظهر. فهو يعمل على حرقها بفعالية. ولهذا يجب الاستلقاء على الجانب الايمن.

2 يجب مد الساقين الى الامام.

3 يتم بعد هذا وضع اليد اليمنى تحت الرأس.

4 توضع الساق اليسرى فوق الساق اليمنى.

5 ترفع الساقان الى اعلى معاً مع التنفس العميق.

6 يتم خفض الساقين من دون ان تلامس القدمان الارض ثم رفعهما مجدداً.

7 يمكن تكرار هذا التمرين من 6 الى 8 مرات يومياً على ان يتم فعل هذا بعد ذلك والاستلقاء على الجانب المعاكس. وهو يعد اكثر تمارين دهون البطن فاعلية وسهولة. ويمكن القيام به عن طريق رفع الوركين وتثبيت القدمين على الارض واسناد اعلى الجسم على كوع احدى اليدين.

